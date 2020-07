Algérie: Constantine - 225 ressortissants algériens rapatriés de Malaisie

Constantine — Un total de 225 ressortissants algériens, bloqués en Malaisie suite à la suspension du trafic aérien en raison de la propagation du Covid-19, sont arrivés samedi à l'aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine.

Ces ressortissants ont été rapatriés à bord d'un avion de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, a-t-on indiqué, précisant que l'opération relève d'un programme de rapatriement de 5.926 ressortissants algériens bloqués dans plusieurs pays étrangers, lancé lundi dernier.Il s'agit du deuxième vol à destination de Constantine, a-t-on ajouté.

Les ressortissants rapatriés, accueillis par les représentants des autorités locales ainsi que plusieurs responsables de différents secteurs, ont effectué les démarches administratives d'usage et subi des examens médicaux nécessaires à l'arrivée, notamment la prise de température corporelle et du taux d'oxygène dans le sang, a fait savoir le directeur par intérim de la Santé et de la Population (DSP), Adil Daâs.

Ils ont été conduits dans 14 bus vers deux (2) établissements hôteliers situés dans la circonscription administrative Ali Mendjeli et la commune d'El khroub (wilaya de Constantine) à pour la période d'isolement sanitaire préventive, a indiqué le responsable.

Un suivi quotidien de l'état de santé des citoyens rapatriés durant la période de confinement sera assuré par six (6) équipes médicales mobilisées par la DSP, constituées de médecins généralistes et d'autres spécialistes en sus d'un psychologue et de plusieurs paramédicaux, a fait savoir la même source.

Jeudi, 111 citoyens algériens bloqués en Italie ont été rapatriés vers Constantine. A noter que deux vols de rapatriement de prés de 600 autres Algériens en provenance d'Egypte et du Canada sont attendus dans la soirée à l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine.