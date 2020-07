Algérie: Le défunt moudjahid Mahmoud Guemama inhumé au cimetière El Rahma de Tamanrasset

Tamanrasset — Le défunt moudjahid et membre à l'Assemblée populaire nationale (APN) de la wilaya de Tamanrasset, El Hadj Mahmoud Guemama, décédé vendredi, a été inhumé, samedi après-midi, au cimetière El Rahma au centre-ville de Tamanrasset.

L'enterrement s'est déroulé en présence du président de l'APN, Slimane Chenine, des ministres des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni et des Ressources en eau Arezki Berraki ainsi que du ministre délégué auprès du ministre de l'environnement chargé de l'environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, de hauts cadres du ministère de la Défense nationale et des conseillers à la Présidence de la République.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a indiqué que le défunt moudjahid "est le regretté de toute l'Algérie et l'un de ses enfants révolutionnaires nationalistes qui ont consenti d'immenses sacrifices pour le pays".

Pour sa part, le président de l'APN, Slimane Chenine a déclaré: "Aujourd'hui, nous perdons un homme de la trempe des Grands qui a contribué à la libération du pays et à l'édification d'une Algérie indépendante, un Homme connu pour son patriotisme sincère".

L'aménokal de la région de l'Ahaggar, Idabir Ahmed a, de son côté, qualifié le moudjhid Guemama de "fils dévoué de Tamanrasset qui a consacré toute sa vie au service des questions et causes nationales".

Mettant en avant les qualités du défunt, sa contribution à la guerre de libération nationale et sa participation au processus d'édification et de construction du pays, le directeur des Affaires religieuses et des Waqfs de la wilaya de Tamanrasset, Benmalek Mohamed a rappelé quelques passages du message de condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune où il énumère les qualités du défunt qui a voué sa jeunesse à la libération du pays des griffes du colonialisme".

Pour rappel, le député Hadj Mahmoud Guemama était un notable de la wilaya de Tamanrasset et l'un de ses hommes dévoués et un fervent défenseur de son intégrité territoriale.

Le Président Tebboune avait adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a affirmé que l'Algérie venait de perdre "un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa Nation".