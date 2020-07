Madagascar: Lutte contre le coronavirus - « La redevabilité doit primer » selon Herilaza Imbiki

La violence de l'épidémie est préoccupante et « toutes personnes exerçant un mandat public doivent faire preuve de détermination et de volonté », selon Herilaza Imbiki, pour endiguer le virus à se propager. A cet effet, " les divergences de point de vue seront à mettre de côté » et les efforts doivent être focalisés dans la lutte contre l'épidémie", soutient-il.

C'est le peuple qui paie un lourd tribut aux conséquences dévastatrices de la pandémie, note-t-il au passage, et c'est pour cette raison que tous les responsables à tous les niveaux, notamment les élus, les hauts responsables au sein de l'administration, les personnalités politiques, les collectivités territoriales, qui sont tous au service du peuple, devraient, selon Herilaza Imbiki, œuvrer pour le bien de l'ensemble de la population dans le cadre de cette crise sanitaire. « Les gouvernants sont redevables envers le peuple », affirme ce juriste. Aussi, ce dernier estime que « la confiance entre les gouvernants et les citoyens ne doit pas se défaire » dans ce contexte de crise.

Le pays compte à ce stade, 76 morts des suites du covid-19 et 8741 personnes contaminées. Et le chemin sera encore long, a signalé le ministre de la Santé publique, le professeur Ahmad Ahmad, hier lors d'un point de presse, pour résumer la dimension de ce qui attend encore le pays pour affronter la propagation du covid-19. Le pays n'est pas encore sorti de l'auberge. Herilaza Imbiki prône, à cet effet, un concours de tous les potentiels, compétences et énergies vers la lutte contre l'épidémie qui continue de menacer des vies.

Il faut mettre, par ailleurs, un accent accru sur la bonne gestion des affaires publiques et politiques qui est aussi, d'une importance capitale dans le cadre de la crise sanitaire, soutient-il. Des fonds sont attribués pour financer les programmes de secours d'urgence, des matériels et intrants de santé destinés pour la riposte. Ces moyens sont mobilisés pour sauver des vies et devraient ainsi répondre à la rigueur de la transparence pour garantir un impact direct aux bénéficiaires. « Cette transparence doit être de mise », soutient Herilaza Imbiki, et devait se traduire dans la lutte commune contre le coronavirus. Il lance ainsi un appel à toute personne qui exerce le pouvoir d'œuvrer dans cette direction pour l' « intérêt commun ». « L'ennemi commun est le coronavirus », affirme-t-il, tout en croyant « qu'en chacun il y a un citoyen capable de se mobiliser pour concourir à lutter contre l'épidémie ».