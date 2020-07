Madagascar: Pr. Ahmad Ahmad - Le ministre de la Santé monte au créneau

Pour donner plus de précisions au sujet de la récente lettre du ministre de la Santé pour ses partenaires, et qui a fait l'objet d'une réponse incisive du porte-parole du gouvernement , le ministre, le Pr. Ahmad Ahmad, a tenu un point de presse hier matin à Ambohidahy.

« Un point de presse et non une conférence », a précisé l'équipe du ministère dès le début de la séance ; donc pas de questions de la part des journalistes venus nombreux à ce rendez-vous. « La guerre contre le coronavirus va encore durer un certain temps même si le gouvernement déploie tous les efforts nécessaires pour y mettre un terme », a déclaré d'emblée le ministre de la Santé publique avant d'enchaîner avec tous les dispositifs mis en place par les autorités pour maîtriser la Covid-19 durant les quelques mois de crise sanitaire traversée par le pays.

Pour en revenir à la lettre du ministre qui a fait polémique , il appartiendrait au ministère de la Santé publique de proposer au gouvernement et au président de la République les solutions trouvées dans cette lutte contre le coronavirus. Aussi, le ministère de tutelle, avant de soumettre les propositions au Premier ministre et au président de la République, en discute d'abord avec tous les partenaires. Ces pouvoirs exécutifs décident ensuite si oui ou non, le projet soumis peut être adopté. C'est seulement après tout cela que l'orchestration dudit projet est initiée au niveau du centre de commandement opérationnel.

Pour ce qui est de la stratégie de lutte, le ministre a expliqué qu'elle vise la maîtrise de la propagation de la maladie et la diminution du nombre de décès dus à la Covid-19. Et afin d'y parvenir, deux points sont essentiels: à savoir le renforcement de la prévention et l'amélioration de la qualité de prise en charge. Le point de presse s'est ensuite terminé par une longue énumération par le secrétaire général du ministère de la Santé des nombreuses mesures adoptées par le gouvernement depuis le 19 mars jusqu'à ce jour.