Congo-Brazzaville: Cinéma - Festim-Brazza aura maintenant lieu du 13 au 15 août

L'annonce ressort de la réunion de fin des préparatifs de la troisième édition du Festim-Brazza. Organisée le 24 juillet à Brazzaville, elle a réuni quelques membres du comité d'organisation dudit festival ainsi que les parties prenantes, ambassades et organisations internationales accréditées en République du Congo, concernées par l'événement.

Au centre de la réunion de fin des préparatifs de la troisième édition du Festim-Brazza : la présentation du programme du festival, les activités connexes et surtout le format de cette année en une édition télévisée et numérique. En effet, l'événement ne pourra accueillir que cinquante personnes, précisément les officiels, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le format plus réduit de trois jours sera suivi par le grand public sur les chaînes de télévision nationales et internationales, à la radio et sur les plateformes numériques dudit festival.

« Le Festim-Brazza, qui devrait se tenir du 1er au 10 août à l'esplanade du Centre national de radio et de télévision (CNRTV) à Nkombo, va à présent avoir lieu du 13 au 15 aout à l'hôtel Radisson Blu M'Bamou Palace. Cette troisième édition se déroulera sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, parrain et président du comité de pilotage de cette édition », a annoncé Claudio Sama Kenegui, promoteur- administrateur général du Festim Brazza.

Durant les échanges, la République populaire de Chine a profité de présenter son programme d'activité composé de soixante-quinze minutes de diffusion de films, expositions et musiques sur ce pays. Par ailleurs, il y aura une tombola à laquelle les populations participeront à distance, car ne pouvant pas être présentes dans la salle en raison des mesures barrières contre le coronavirus.

Créé en septembre 2017, le Festim-Brazza est un événement international qui s'inscrit dans le cadre du rayonnement de la diversité culturelle et touristique entre Etats, sans discrimination de race, de langue et de religion. Il se veut un lieu de brassage culturel, de valorisation des pays frères et de promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité.

« Diplomatie culturelle et touristique, politique d'entente et d'échange entre Etats, facteur du vivre ensemble face aux défis du monde contemporain », c'est le thème retenu cette année. Comme ambassades accréditées au Congo et participant à l'événement, il y aura : la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Angola, la Chine. Le Rwanda et l'Algérie sont notamment les nouvelles ambassades qui y prendront part, pour la toute première fois. A cet effet, les ambassades en poste à Brazzaville sont invitées, durant ce rendez-vous, à faire la promotion de leurs pays sur le plan touristique, environnemental, économique et culturel à travers des films documentaires, expositions, partages culinaires, chants, danses et musiques. De son côté, le Congo, pays hôte, est également appelé à faire de même.