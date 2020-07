Afrique: 75e anniversaire de l'ONU - Les réfugiés congolais émettent leurs avis sur l'avenir de l'organisation

Dans le cadre de la poursuite des activités organisées en prélude à la commémoration du soixante-quinzième anniversaire de l'Organisation des Nations unies (ONU), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Congo (UNHCR) en collaboration avec le Centre d'information des Nations unies au Congo (Unic) a organisé le 24 juillet une rencontre de sondage d'opinions à l'endroit des réfugiés congolais.

Cette rencontre de sondage d'opinions, qui intervient une semaine après celle organisée à l'endroit des jeunes leaders congolais, s'inscrit dans le cadre de l'exercice mondial d'écoute et de sondage des jeunes, dénommé : « Campagne ONU75 ». A travers cette initiative qui émane du secrétaire général de l'ONU, toute catégories de jeunes, notamment ceux issus de la société civile, du milieu d'affaires, des médias, sans oublier les personnes vulnérables et les réfugiés au niveau mondial devront émettre leurs propositions sur ce que devront être les Nations unies dans les vingt-cinq ans à venir. D'autant plus, le 24 octobre de cette année l'organisation totalisera soixante-quinze ans d'existence et dans les vingt-cinq ans à venir, elle aura cent ans.

Exhortant les réfugiés congolais à participer activement à ce sondage qu'il juge louable pour l'avenir de l'ONU, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo a souligné que, « ce sondage est organisé parce que, dans trois mois l'ONU marquera ses soixante-quinze ans d'existence. Ainsi, pour projeter l'avenir de l'organisation il est question que nous fassions une évaluation sur la vie de l'institution. Mais pour le faire, il faudra s'appuyer aussi sur l'opinion des autres afin qu'ils donnent aussi leurs avis sur la vie de l'organisation. Parmi la catégorie de personnes à contacter, il y a aussi les réfugiés. Car ce sont eux qui pourront donner des propositions en ce qui concerne les défis à affronter au plan de l'organisation, du soutien et de la prise en charge des réfugiés ».

Accordez aussi la voix aux réfugiés pour l'avenir de l'ONU

Appréciant l'initiative du secrétaire général de l'ONU, le représentant du UNHCR Cyr Modeste Kouame s'est dit très honoré pour avoir pris en compte cette frange de population dans ces réunions de sondage axées sur la vie future des Nations unies. Car le Congo compte aujourd'hui environ cinquante-un mille réfugiés reparties en vingt-deux nationalités.

« Je me sens très honoré de voir les réfugiés participer à cette rencontre. Car c'est très important que la parole leur soit aussi accordée afin qu'ils formulent eux aussi les propositions pour l'avenir de notre organisation. Surtout du UNHCR. Ils ont toute la possibilité de répondre aux épineuses questions liées au fonctionnement des Nations unies, notamment du UNHCR au plan de leur assistance sanitaire et économique », a déclaré Cyr Modeste Kouame avant de souhaiter que toutes leurs opinions et propositions soient prises en compte, transcrites et déposées à l'assemblée générale des Nations unies.