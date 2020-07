Soudan: Le pays aspire voir une tournée décisive de négociations sur le barrage de renaissance

Khartoum — Le Ministère de l'Irrigation et des Ressources Hydrauliques a qualifié le communiqué publié par l'Union Africaine le vendredi 24 juillet 2020 sur la Réunion Extraordinaire de l'Union Africaine, tenue mardi dernier sur le barrage de renaissance de communiqué équilibré et conforme à la position exprimée par le Premier Ministre Soudanais Dr Abdallah Hamdouk, sur la nécessité de parvenir à un accord acceptable et contraignant qui protège les intérêts de toutes les parties.

Le communiqué de l'Union africaine a souligné la nécessité de parvenir à un accord juste et contraignant sur le remplissage et l'opération du barrage de renaissance dans le cadre d'un accord compréhensif qui inclut les projets futurs aussi bien.

Le texte a également accueilli le soutien exprimé par le Secrétaire Général des Nations Unies pour fournir un soutien aux trois parties au barrage de renaissance techniquement et financièrement sur la gestion des eaux transfrontalières au plus tôt où elles sont parvenues à un accord compréhensif.

Le communiqué a également souligné la nécessité pour toutes les parties de s'engager à s'abstenir de prendre toute mesure unilatérale qui compromettrait le processus de négociation.

Le texte a également indiqué que les négociations se poursuivraient sur les questions techniques et juridiques en suspens, à l'invitation du Président Sud-Africain, actuel Président de l'Union Africaine.

Dans une déclaration, un porte-parole de l'équipe de négociation Soudanaise a dit que le communiqué de l'Union africaine est équilibré et acceptable en général et que le Soudan aspire voir une tournée décisive de négociations, le temps limité et des agendas spécifiques pour traiter les questions en suspens et que les résultats seraient contraignantes et que les parties éviteraient de soumettre de nouvelles questions qui sortent du cadre des négociations sur le remplissage et l'opération de barrage de renaissance et sur les projets futurs.

Le porte-parole de l'équipe de négociation Soudanaise a salué le rapport soumis par les experts et qui a été soumis à la réunion extraordinaire de l'Union africaine, affirmant qu'il était concis et axé sur les questions de différence.

Le porte-parole a ,en outre, appelé à donner aux experts un rôle plus important lors des prochaines tournées de négociations afin d'aider les trois parties au barrage de renaissance à parvenir à un accord acceptable pour tous.