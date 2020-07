Madagascar: Société et croyances - Sous le signe du feu

Le feu a toujours tenu une place importante aussi bien dans l'imagerie populaire malgache que dans l'histoire réelle du pays. « Efa ho lava ohatran'ny afon'Antongona ! » personne ne veut plus croire aux feux d'Antongona ! Cette véritable citadelle inexpugnable au Nord-Ouest d'Imerintsiatosika sur la RN1 était l'endroit le plus indiqué jadis pour allumer de grands feux avertissant de tout danger venant de l'Ouest.

On raconte que la population finit par ne plus y prêter attention, les alertes s'avérant souvent sans objet. La même pratique était courante à Antsahadinta, à l'endroit appelé Ampitsinjovana, d'où la vue embrasse toute la plaine de la Sisaony. Ici vivait Rabodozafimanjaka, dixième épouse d'Andrianampoinimerina, qui ne survécut pas à l'épreuve du tangena qu'on lui infligea après de vagues rumeurs d'adultère.

Peu de temps avant l'accession au trône de Radama II, un feu mystérieux éclata à Ambohidratrimo et longea l'Ikopa pour ne s'éteindre qu'à Anosimahavelona. L'incendie reprit de plus belle les jours suivants, à partir de nombreux foyers dans la plaine du Betsimitatatra. Le peuple eut vite fait d'y voir un mauvais présage pour Radama II . Le règne de celui-ci fut effectivement un des plus courts de l'histoire de la monarchie, et lui-même finit assassiné à la suite d'une conspiration fomentée par les traditionnalistes.

Craint tel une divinité à deux visages, le feu n'était pas que maléfique. Une nouvelle maison n'acquérait véritablement son statut de foyer qu'avec le tout premier feu qu'on y allumait. Lors de l'inauguration de Manampisoa au soir du 3 avril 1867, Rasoherina avait préalablement averti ses sujets : « Que personne n'allume de feu au moment où j'inaugure ma maison. Moi seule en allumerai un ». Elle était sensée être la lumière apportée par ce nouveau palais. On offrit à la Reine le « hasina », marque de la sacralité de la nouvelle demeure royale.

Un autre épisode rapporté par le missionnaire Lars Larsen concerne la destruction de l'idole Manjakatsiroa lors de l'autodafé décrété par Ranavalona II convertie au christianisme : « On alluma le feu, et il se plaignait comme celui à qui on coupe la tête. Ce furent ses cheveux qui flambèrent les premiers, puis ce fut le tour des mains, puis des pieds, enfin flambèrent son corps et la table. C'est ainsi que finit le Saint Manjakatsiroa ».

L'incendie était une des pires calamités que vivait fréquemment Antananarivo du temps où les végétaux étaient le seul matériau de construction autorisé. La panique était alors générale, aggravée par le tumulte créé par le « samily » des musiciens et sonneurs de cloches sensés pouvoir circonscrire le sinistre à grand renfort d'amulettes et autres « ody gasy ». Et puis il y avait les profiteurs, au point qu'on recommandait aux gens de ne pas jeter leurs biens dehors lors d'un incendie, un réflexe qu'on désignait par l'expression « torak'entan'ny may trano » , car ce sont les pilleurs qui en profiteraient. Quoiqu'on dise, c'est le « torak'entan'ny may trano » qui, au soir du 6 novembre 1995, permit à des jeunes gens téméraires à la limite de l'inconscience, de sauver ce qui pouvait l'être de l'incendie du Rova d'Antananarivo.

Donnons la parole à Jean Fremigacci et Françoise Raison-Jourde, enseignants d'Histoire aux universités de Paris I et Paris VI, relatant la tragédie sous un angle politico-culturel : « Le 6 novembre ont éclaté à Tananarive deux incendies : le matin en basse ville ont brulé les bâtiments du Ministère des Finances, abritant ses archives. La délégation du FMI venue négocier est repartie aussitôt, les dossiers ayant été détruits. Le deuxième incendie a éclaté à la tombée de la nuit dans la ville haute. Il a détruit cinq bâtiments du Rova royal, dont la très élégante Maison d'Argent, le gigantesque Palais de la Reine, et le temple royal construit au XIXème siècle ».

Et de poursuivre sur une remarque qui garde toute son actualité en ces lendemains de l'incendie des locaux de l'Office National de l'Environnement : « Ce comportement suicidaire, malheureusement fréquent à Madagascar, peut être interprété comme un appel. Le feu révèle la mise en œuvre d'une stratégie de la tension. Faire brûler consiste à parler sans parler, à émettre un message ambigu dont le secret sera déchiffré par l'opinion ». Dans un autre article paru à cette époque dans Le Monde Diplomatique, Françoise Raison-Jourde donnait la parole à un Malgache conscient que le pays avait frôlé un désastre ethnique : « Nous avons brûlé nos forêts, nous brûlons nos palais supports de nos mémoires, la prochaine fois nous nous brûlerons nous-mêmes ».

Avec l'incendie du siège d'un organisme apolitique comme l'ONE, peut-on en déduire que certains activistes de l'ombre « brûlent » d'activer l'avènement de cette « prochaine fois » ? Rien, dans la raison d'être et les activités de l'ONE ne peut expliquer cette tragédie dont l'Office a fait les frais.