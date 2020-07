Madagascar: Confinement partiel Mahajanga - Quatorze nouveaux cas confirmés

La situation s'aggrave concernant le coronavirus à Mahajanga. Le nombre des cas confirmés positifs au covid-19 à ce jour à Mahajanga ne cesse d'accroître.

Hier, quatorze nouveaux cas viennent d'être découverts suite aux tests PCR et prélèvements. Au total, cent quatre malades sont enregistrés dans la liste des malades dans la région Boeny. Mais la liste est loin d'être exhaustive car plusieurs tests du tracing-contact ont été effectués depuis plusieurs jours et les résultats arrivent peu à peu.

Ceci après la découverte des onze personnes déclarées positives il y a deux semaines à Mahajanga. Les mesures sanitaires et confinement partiel imposés par le CRCO Boeny depuis lundi ne sont pas respectés à 100% par la population. Une manifestation a même été organisée lundi devant le siège de la Préfecture de Mahajanga.

Le CRCO Boeny, présidé par le Préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiviana Ravelomahay, a alors cédé aux demandes des commerçants mardi en autorisant à la population de Boeny d'exercer ses activités jusqu'à 13h. Les bus, les taxis motos et les taxis-ville devront s'arrêter à 18h. Ces mesures sont valables jusqu'à dimanche prochain.

La situation est pourtant loin d'être maîtrisée face à la propagation de la pandémie à Mahajanga. L'on observe encore des allées et venues dans la ville après 13h. Des vendeurs de fruits et légumes continuent encore de vendre en cachette au-delà des heures autorisées. Hier, des vendeurs de poissons et de légumes à Amborovy s'étaient plaints.

«Nous demandons à ce qu'une distribution de riz soit effectuée car nous ne pouvons pas rester à la maison sans travailler. Nous avons faim et avons besoin d'argent», a déploré une vendeuse de poissons. De nombreux foyers sont en difficulté. «Je n'arrive plus à gérer la situation car je n'ai plus de travail. Le salon est fermé, les clientes ne viennent plus», s'était également plainte une coiffeuse.

Le candidat aux élections municipales en 2018, Achimy Kely, a également lancé un appel au Président de la République. «J'attire votre attention, face aux difficultés et problèmes sociaux engendrés par cette crise sanitaire à Mahajanga. Écoutez nos voix car ceux autour de vous ne rapportent pas réellement nos attentes. Afin d'éviter une éventuelle manifestation ou trouble, donnez une solution très rapidement car la situation s'empire», a averti le politicien.