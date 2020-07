Cote d'Ivoire: Reboisement - 2020 plants d'arbres offerts au ministère des Eaux et Forêts

Dans le cadre de l'Opération de reboisement dénommée « 1 jour 5 millions d'arbres » initiée par le ministère des Eaux et Forêts, la société de téléphonie mobile, Mtn-Ci, a offert 2020 plants d'Acacia et de Teck au ministre Alain-Richard Donwahi.

La remise symbolique de ce don a eu lieu le 22 juillet 2020, au cabinet ministériel, à Abidjan-Plateau.

« Cette action vise principalement à contribuer à l'équilibre de la biodiversité, à accroître le taux de couverture forestière nationale et à réaffirmer l'engament citoyen de notre entreprise », a indiqué Djibril Ouattara, directeur général du groupe en Côte d'Ivoire.

Selon lui, cela témoigne de l'engagement de son groupe en faveur de l'éco-citoyenneté qui est au cœur de la politique de responsabilité sociétale.

Le ministère des Eaux et Forêts a exprimé sa satisfaction et sa joie pour cet appui, surtout venant d'un acteur majeur du secteur privé.

C'est pourquoi, il a exprimé sa gratitude au donateur pour cet important geste. Aussi a-t-il souhaité avoir le plus d'acteurs du secteur privé pour une plus grande envergure de ses actions et optimiser leur impact.

Dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale, le groupe a consenti des investissements importants en énergies alternatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la promotion du « bureau vert », sur nos sites en réduisant l'impact, les coûts, l'utilisation et le gaspillage des ressources naturelles et le recyclage des déchets électriques et électroniques.

Concernant le projet de préservation de l'équilibre biologique, cette société de téléphonie a déjà planté plus de 21 000 arbres en Côte d'Ivoire et recyclé plus de 100 tonnes de déchets électriques et électroniques.