Algérie: Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha loue les qualités au défunt Mahmoud Guemama

Alger — Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha a adressé, samedi, un message de condoléances à la famille du député et moudjahid Mahmoud Guemama, décédé vendredi, dans lequel il a loué les qualités du défunt qui "a voué toute sa vie au service de l'Algérie et de son peuple".

"C'est avec une profonde tristesse et une pieuse résignation face à la volonté d'Allah que nous j'ai appris la nouvelle, qui a affligé toute la famille révolutionnaire, du décès du moudjahid et député de la wilaya de Tamanrasset et l'un de ses notables, feu El-Hadj Mahmoud Guemama", a-t-il écrit dans son message de condoléances.

Soulignant les qualités humaines du défunt, notamment "sa sagesse et sa bienveillance", le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha a salué "un valeureux moudjahid, qui a voué sa vie au service de l'Algérie et de son peuple, puisse Allah le combler de Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis."

"En ces jours bénis de l'histoire de notre Algérie bien aimée, je tiens à dire toute notre fierté de l'immense honneur qu'a eu feu Guemama Mahmoud en demeurant fidèle au serment auquel il s'était engagé de mener avec ses frères l'Algérie à bon port", a-t-il soutenu.

S'adressant à la famille du défunt, le Général de corps d'Armée Chanegriha a écrit: "vous pouvez être fiers de son parcours jalonné de hauts faits et d'exploits et de tous ses sacrifices et combat face au colonialisme, aux côtés de ses compagnons de première heure de la jeunesse de Novembre, au service de cette chère patrie, qui a recouvré sa souveraineté et son indépendance grâce à leurs sacrifices.

Vous pouvez être fiers de sa sincérité et sa vision lointaine dans la participation à l'écriture de l'histoire de notre pays, avec mérite au regard de tout ce qu'il a accompli au service de sa wilaya, de son pays et pour l'unité de son peuple".

"Mû par sa profonde conviction quant au poids de la responsabilité qu'il lui incombait, de sa fidélité aux objectifs de la Glorieuse guerre de libération et de sa détermination à aller de l'avant, le défunt moudjahid a su surmonter les obstacles et les difficultés et acquérir ainsi la clairvoyance qui lui conférer la facilité à gérer les situations difficiles.

Des réalisations qui ne sont pas le fruit du hasard mais la résultante d'un parcours jalonné de hauts faits au service de la chère patrie, et auparavant, de lourds sacrifices durant la longue lutte armée pour la liberté et l'émancipation," a conclu le chef d'Etat-major de l'ANP.