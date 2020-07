Cote d'Ivoire: Hymne national de la Côte d'Ivoire - L'Abidjanaise a 60 ans ce 27 juillet 2020

Le secrétariat d'Etat chargé du Service civique a produit un communiqué relatif aux noces de diamant de l'Abidjanaise, commémorées ce lundi 27 juillet 2020.

L'Assemblée Nationale a adopté l'Hymne National de la République de Côte d'Ivoire dénommé « l'Abidjanaise », le mercredi 27 juillet 1960, 10 jours avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Ce 27 juillet 2020 marque donc les 60 ans de l'adoption de notre Hymne National.

Cette composition est une musique destinée à représenter un État et, à travers lui, la Nation. Il véhicule l'identité et la culture du pays. Il contribue à éveiller et à entretenir le sentiment d'appartenance à la nation. Ce chant lyrique est l'identité sonore d'un État.

Notre Hymne National, « l'Abidjanaise », se présente sous la forme d'un poème comprenant cinq couplets. Il est un chant solennel en l'honneur de notre Patrie.

D'inspiration très élevée, notre hymne laisse libre cours à l'expression de sentiments patriotiques sous forme d'images évocatrices, destinées à rassembler les populations et fédérer les énergies de tous.

L'Abidjanaise exalte la grandeur de la Côte d'Ivoire, « Terre d'espérance, pays de l'hospitalité, de paix et de dignité ». Il est fédérateur car chaque citoyen s'y reconnaît. Son évocation suscite fierté et émotion.

A l'image de nos ancêtres, nous sommes invités à ramener la liberté dans la Paix et continuer à faire de notre pays, « la Patrie de la vraie fraternité ».

Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle à construire et à œuvrer pour son développement. Bon nombre de nos compatriotes ignorent la posture et les attitudes à adopter pendant l'exécution de l'Hymne National.

En effet, l'Hymne National exige respect, discipline et droiture. Ainsi, en entonnant l'Hymne National, tous les citoyens doivent être debout, statiques et tournés vers le drapeau jusqu'à la fin de l'hymne entier.

Cette célébration de la date anniversaire de l'Abidjanaise est l'occasion qui m'est donnée de rendre un vibrant hommage aux auteurs de cet hymne d'unité, en l'occurrence l'Abbé Pierre-Michel Pango, décédé le 20 octobre 1993 et Mgr Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, à la retraite et décédé récemment, le vendredi 17 juillet 2020. Que leurs âmes reposent en paix.

A l'approche des échéances électorales de 2020, la célébration du soixantenaire de notre Hymne national, riche en paroles d'amour et d'espérance, est une occasion pour nous d'inviter chacun et chacune de nos concitoyens à méditer ses paroles profondes en vue de jouer, individuellement et collectivement, notre partition pour une paix durable en Côte d'Ivoire.