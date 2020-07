Sénégal: Jean Pierre Leurs, Metteur en Scène - «Le théâtre, c'est de la rigueur, de la construction»

interview

Décédé mardi dernier, Jean Pierre Leurs, metteur en scène au Théâtre national Daniel Sorano, a marqué la culture sénégalaise pendant de nombreuses décennies. En juillet 2015, à l'occasion du cinquantenaire de cette institution culturelle, il avait accordé une interview au «Soleil», où il avait ouvert ses scènes de souvenirs des différents actes qui ont rythmé sa riche carrière non sans jeter un regard sur la manière dont se fait la mise en scène aujourd'hui.

On parle tout le temps de mise en scène dans une pièce de théâtre ou de film. Que renferme exactement ce terme ?

Il y a plusieurs définitions mais pour moi, la mise en scène, c'est d'abord un art, une science, une technique, un regard, une sensibilité par rapport à une œuvre théâtrale à qui on donne vie dans un espace déterminé à structurer, à animer avec des protagonistes que sont les comédiens. C'est cela la mise en scène. C'est pourquoi je parle d'art, de science, de technique parce que c'est tout cela.

Ce n'est pas prendre une œuvre et la présenter mais à récréer. Quand un auteur écrit une œuvre théâtrale, le metteur en scène donne une autre dimension, une autre personnalité à cette œuvre. Dans la mise en scène, l'élément central, c'est l'acteur ou le comédien qui porte la pièce. Celui qui l'indique la manière de jouer, les positions, c'est le metteur en scène.

Il est le chef d'orchestre en quelque sorte. La mise en scène dans un théâtre et dans le cinéma, ce n'est pas pareil. Dans le cinéma, il y a plusieurs possibilités, avec la caméra, on peut faire les séquences et quand cela ne marche pas, on peut reprendre.

Alors qu'au théâtre, c'est seul avec le public. La relation avec le public est directe et on ne peut pas tricher. Au cinéma, c'est le résultat de plusieurs séquences qu'on tourne pour arriver au résultat final qui est le film. Ce qui n'est pas le cas au théâtre.

Le Théâtre Sorano fête, cette année, ces 50 ans. Quels ont été les grands moments qui vous ont marqué durant votre carrière à Sorano ?

Les pièces et les œuvres qui m'ont marqué, c'est avant Sorano. En 1965, je suis allé au festival de Narbonne. J'avais monté une pièce sur les œuvres poétiques de Léopold Sédar Senghor que j'avais appelées «Chants du nègre, Chants du monde». C'était mon premier festival et mon premier prix. C'est très important dans une carrière.

C'était avant que je ne rentre à Sorano. À Sorano, je travaillais avec Maurice Sonar Senghor qui s'est révélé être mon oncle direct, ma grand-mère maternelle était la cousine germaine du président Senghor.

Notre collaboration s'est renforcée dans le travail non pas à cause de cette familiarité. Ce qui a permis à Sorano de monter assez haut dans le théâtre africain et mondial.

La deuxième œuvre la plus significative que j'ai eu à monter, c'est le type de divertissement, qui est certainement l'approche africaine du théâtre, que sont les «Xawaré».

Ce sont des moments de loisirs, de défoulement où il y avait du tout, des chants, de la danse, de la musique, du théâtre.

Mais on y traitait des problèmes spécifiques un peu à la manière des co-débats. C'est Maurice Senghor qui avait commencé à lancer le mouvement et je l'ai poursuivi en fouillant et faisant des recherches.

Quels sont les autres événements qui ont retenu votre attention ?

Il y a eu la «Fresque sur l'Afrique et l'Homme noir». C'est une œuvre monumentale sur le chemin de croix de l'homme noir depuis la nuit des temps jusqu'aux indépendances. C'est une œuvre écrite sur le canevas de ce qu'a vécu l'homme noir par un atelier d'auteurs. C'est la pièce qui devrait représenter le Sénégal au Festival de Lagos en 1977.

Le Sénégal avait organisé et marqué le premier Festival mondial des arts nègres en 1966. Donc on était très attendu à Lagos.

Il fallait qu'on y aille avec des œuvres d'une grande dimension. La fresque n'était pas finie parce que j'ai commencé les répétitions ici pour après aller en Europe et revenir au Sénégal. Je suis parti à Lagos pour finir l'œuvre.

C'est une œuvre monumentale et extraordinaire parce que parlant du chemin de croix de l'homme noir de l'aube des temps à l'indépendance. Quand nous sommes arrivés à Lagos, tout le monde nous attendait parce qu'ils ont eu des échos.

Ce n'était pas un festival avec des prix, mais des appréciations. Nous avons travaillé tous les jours de 9h à 13h, de 15h à 19h, de 21h à 3h du matin, pendant trois semaines pour que l'œuvre soit achevée. Le meilleur ensemble instrumental était la Guinée et pour le ballet, c'est le Mali. Donc nos deux représentants dans ces domaines n'avaient pas de chance.

Il ne nous restait que la pièce de théâtre. La veille de notre représentation, c'était le passage de la Guinée. C'était à l'époque où les relations entre les présidents Senghor et Sékou Touré n'étaient pas des meilleures.

Déjà, lors de notre passage au défilé, on entendait les Guinéens dire «Sénégal, en bas». La Guinée est passée avec une belle pièce sur «Thiaroye 44» une semaine avant nous. Tout le monde était sûr que la Guinée allait gagner.

Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà des problèmes. Notre décor était tellement imposant qu'il ne rentrait pas dans le théâtre.

Quand le décor est arrivé à Lagos, comme il n'y avait personne pour le décharger, l'armée française l'a ramené à Paris. Dans l'avion aussi, il y avait nos accessoires extrêmement importants pour l'œuvre.

Nous risquions alors de jouer sans notre décor et nos costumes. La veille de notre première programmation, Alioune Sène qui était à l'époque ministre de la Culture est venu me voir. Je lui ai dit que nous n'allons pas jouer parce que je suis responsable de ce que le Sénégal va présenter, et je ne veux pas présenter n'importe quoi.

Je lui ai dit de se battre pour avoir une autre date. À l'époque, le responsable de la programmation théâtrale était guinéen. Un autre problème aussi.

Alioune Sène s'est battu comme un lion pour avoir une autre date. Pour moi, c'est le seul grand ministre de la Culture. N'empêche, les autres étaient bons. Trinidad et Tobago nous a donné sa date.

Quand nous avons joué, la salle était debout pendant 9 minutes à nous applaudir. C'est excessivement long pour une salle de 5000 places. La délégation américaine est montée sur le podium pour embrasser nos pieds.

Le lendemain à 7h du matin, c'est la délégation guinéenne qui m'a réveillé. Ils m'ont dit textuellement : «Il faut que nous soyons honnêtes, nous sommes fiers du Sénégal parce que vous nous avez permis de relever la tête. L'Afrique vous doit».

C'est un moment important de ma carrière. À Alger aussi, nous avions eu la médaille d'or avec «l'Exil d'Alboury».

Il y a aussi les spectacles sons et lumières que j'ai créés et lancés dans le pays. Tout dernièrement, j'ai mis en scène le premier opéra africain, l'Opéra du Sahel que j'ai conduit avec des créateurs maliens et Wasis Diop.

Cela a eu un énorme succès en France. J'ai beaucoup de moments d'intenses satisfactions. J'ai travaillé avec tous les trois présidents, Senghor, Diouf et Wade. Les plus grands événements conçus par ces présidents, c'est moi qui les ai réalisés, sauf pour le président Macky Sall.

Aujourd'hui, quel regard jetez-vous sur la manière dont se fait la mise en scène dans les productions sénégalaises ?

Le devoir que je m'impose maintenant, c'est d'encourager les jeunes et les accompagner. Il y a actuellement des dramatiques qui passent sur certaines télévisions sénégalaises comme les Novelas.

Techniquement, il y a de bonnes choses mais au niveau du contenu, du dialogue, c'est du n'importe quoi. Il n'y a ni dialogue ni thématique ni ligne directrice.

C'est de l'improvisation. Le théâtre, c'est de la rigueur, de la construction. Boubs et les autres sont des personnages populaires, pas des comédiens. C'est un garçon qui a énormément de respect pour moi, qui a du talent d'animateur par ailleurs, mais il doit laisser la place aux gens qui savent le faire.

C'est un excellent animateur de télévision, très doué, mais il ne peut pas être tout à la fois. Je suis désolé. Je ne vais pas m'aventurer à faire autre chose que mon métier. On ne peut pas se lever et dire qu'on est metteur en scène.

Ce sont d'abord des prédispositions. C'est un art, une sensibilité par rapport à une œuvre. Il y a des jeunes qui font de la mise en scène, il faut les encourager. On peut être un excellent comédien et ne pas être un bon metteur en scène.

Votre nom de famille Leurs ne sonne pas typiquement sénégalais. Quelles sont vos origines ?

Je suis Sénégalais. Il se trouve qu'on ne choisit pas sa vie. Pour autant, je suis Sénégalais par ma naissance, par ma culture. Avec mon nom Leurs, beaucoup se disent que lui, c'est un Toubab. Cela me fait rire parce que je connais mieux qu'eux la culture sénégalaise, ses réalités, ses soubassements.

J'ai réalisé de grandes productions de ce théâtre, profondément ancrées dans la culture sénégalaise avec l'aide de personne. Je suis profondément Sénégalais. Ma grand-mère est la cousine germaine du président Senghor. Ma mère est sérère et nièce du président Senghor.

C'était sa préférée. Il y a qui peuvent encore témoigner de cela. Toutes les nièces du président Senghor se réunissaient chez moi chaque weekend. La famille Senghor est très liée et soudée. C'est cette culture que j'ai. Maintenant, si mon père est Français d'origine, qu'est-ce que cela enlève ou atténue à ma «sénégalité» ?

Si aujourd'hui nous faisions un examen avec ceux qui disent que je ne suis pas Sénégalais, sur la connaissance du pays, son histoire, sa culture, je les damne le pion sans problème. Je suis Sénégalais mais aussi Français. Je ne vais pas rejeter mon côté français pour juste faire plaisir aux gens. Mais je suis essentiellement Sénégalais !

J'ai rejoint le Théâtre Sorano en 1968 en faisant mon audition avec Omar Seck et Jacqueline Lemoine, qui sont restés de grands monuments du théâtre sénégalais.

J'étais comédien comme eux. Jacqueline Lemoine était venu pour le Festival mondial des arts nègres de 1966 et est restée au Sénégal. J'ai après très vite pris des responsabilités.

Deux ans ou trois ans après, j'ai commencé à faire la mise en scène pour le théâtre pour après être promu assistant de Maurice Sonar Senghor, Raymond Mathieu. Ensuite, j'ai abordé des pièces tout seul à partir des années 1970-71.

J'ai été par la suite directeur de la troupe dramatique pendant 10 ans et directeur de la production du théâtre. Entre temps, je suis allé faire mon troisième cycle en Belgique.

J'ai eu aussi à faire plusieurs missions comme expert de l'Agence de coopération française pour former des acteurs dans les pays du Sahel.