Cote d'Ivoire: Sécurité - L'École nationale de police de Korhogo baptisée Amadou Gon Coulibaly

Le nom d'Amadou Gon Coulibaly immortalisé à travers l'école de police de la cité du Poro. La deuxième école de police de la Côte d'Ivoire, située au quartier Résidentiel 3 de Korhogo, porte désormais le nom du défunt Premier ministre.

La double cérémonie d'inauguration et de baptême a eu lieu le vendredi 24 juillet, en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du corps préfectoral, de hauts responsables de la police nationale, des membres de la famille du fidèle collaborateur du Président de la République, des autorités coutumières, religieuses et autres couches socio-professionnelles de la région susmentionnée.

A l'entame de son discours, le ministre Vagondo Diomandé a détaillé le long compagnonnage de route qui le liait, depuis les années 1990, à l'illustre disparu tout en révélant la part prépondérante prise par celui-ci pour la création de ladite école.

« Inaugurer l'école de police de Korhogo, aujourd'hui, se résume pour moi en deux choses : rendre un hommage mérité et appuyé à mon grand- frère Amadou Gon Coulibaly et continuer dans les sillons qu'il a tracés .

Associer l'inauguration de cette école à la personne d'Amadou Gon Coulibaly s'explique par son dévouement à ce projet. Il l'a porté, soutenu, défendu. Il n'a pas hésité à le financer. Il se tenait informé régulièrement de l'avancée des travaux.

Et par-dessus tout, il souhaitait voir cette école s'ouvrir mais hélas, le destin en a décidé autrement. Le sort ne lui a pas accordé trois semaines de plus pour que nous soyons tous, ensemble, là aujourd'hui », a rappelé le premier responsable de la police ivoirienne.

Il a exhorté les nouvelles recrues à cultiver les valeurs incarnées par celui dont le nom est prêté à leur école : « les valeurs de fidélité, de loyauté et de travail reconnues à Amadou Gon Coulibaly sont des valeurs indispensables à tout policier.

Parce que l'ex-Premier ministre incarnait des valeurs indissociables de celles de la police dont je rêve », a fait savoir le ministre Vagondo Diomandé.

Auparavant, le maire Lazani Coulibaly et le porte-parole de la famille Gon et des populations, Amadou Coulibaly dit Am's, n'ont pas tari d'éloges et de reconnaissance à l'égard du Président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir porté le choix sur la ville de Korhogo pour abriter cette école.

Au nom de la famille Gon, la somme de 5 millions de F Cfa a été offerte au nouveau directeur de cet établissement de formation, le commissaire-divisionnaire Touré Albert Kouakou, pour recevoir les nouveaux élèves qui arrivent ce jour, lundi 27 juillet.

« L'école de police de Korhogo permettra de renforcer davantage la sécurité et booster l'économie locale », ont-ils loué.

Il convient de noter que sur le site provisoire d'une superficie de 9 ha avec une capacité d'accueil de 1800 personnes, il est bâti notamment un espace-vie constitué de 75 tentes ou dortoirs provisoires des recrues et des encadreurs et ce, dans le strict respect du genre homme-femme. Il comprend également des blocs administratifs, médicaux, la cuisine, un parcours du combattant, un espace pédagogique, des toilettes, des points d'eau et des buanderies.

En attendant la relocalisation définitive sur le site de 15 ha du village de Kapélé dans la commune de Korhogo, c'est la remise par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de deux véhicules de type 4x4 double cabine et d'un véhicule de transport des troupes, en guise de renforcement des capacités opérationnelles de la toute nouvelle école de police, suivie de la découverte de la stèle et de la visite des locaux qui ont mis fin à la cérémonie.