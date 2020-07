Soudan: La Délégation Fédérale annonce la décision du Gouvernement d'utiliser la force pour protéger les citoyens

Geraida — Le deuxième commandant des Forces de soutien rapide et membre de la délégation fédérale pour les États du Nord et du Sud Darfour, général Abdul-Rahim Daglo, a annoncé la décision du Conseil souverain de transition, du Conseil des ministres et le procureur général d'utiliser la force pour protéger les citoyens.

C'était venu dans son discours de samedi devant le sit-in dans la région de Geraida dans le contexte de l'assassinat de 16 citoyens et de la blessure de 27 personnes indisciplinées de la tribu des Falata qui ont attaqué la région à partir de plusieurs axes et tué les citoyens dans leurs fermes à la région Abdus. dans la localité de Geraida.

Il a indiqué que l'autorisation a été publiée après des contacts pris par la délégation visiteuse avec le centre, indiquant que la délégation fédérale s'est informée des événements sur le terrain.

Le général Daglo a déclaré que ce pas est important pour que le peuple ne pensent pas que les forces conjointes (les forces armées, les forces de soutien rapide et les forces de police) n'ont pas assumé leurs devoirs de protection les citoyens.

Il a souligné que les forces conjointes œuvreront pour étendre le prestige de l'État et pour collecter des armes.

Daglo a annoncé son don de 100, 000 livres pour chacune des familles des martyrs, en plus d'un générateur d'électricité pour éclairer la ville, et de deux milliards de livres pour fournir des semences, construire deux salles complètes avec leur équipement à l'hôpital de Geraida et creuser deux puits d'eau.