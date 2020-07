Maroc: Meknès - Un policier tire des balles de sommation pour interpeller deux frères multirécidivistes (DGSN)

Rabat — Un inspecteur de police principal exerçant à la préfecture de police de Meknès a été contraint, dimanche, de faire usage de son arme de service d'une manière préventive, lors d'une intervention pour interpeller deux frères multirécidivistes, âgés de 24 et 35 ans, qui étaient en état de forte impulsivité à cause de la drogue et qui ont exposé les policiers et les citoyens à une agression imminente et dangereuse à l'arme blanche.

Une patrouille de police était intervenue pour interpeller les deux forcenés qui ont semé le chaos dans la voie publique au quartier Sidi Baba, et physiquement agressé un passant, avant de manifester une opposition farouche face aux éléments de la police à l'aide de l'arme blanche et de jets de pierres, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que cette situation a contraint le policier de faire usage de son arme de service et en tirant deux balles de sommation pour neutraliser le danger émanant de cette agression et interpeller les suspects.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les actes criminels qui leurs sont reprochés, conclut la DGSN.