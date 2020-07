Ile Maurice: Scandale des ventilateurs - L'offre de Pack & Blister expédiée en 22 minutes

Le deal entre le gouvernement mauricien et Mediteranean Healthcare Supply Network (MHSN), dont Pack & Blister est une filiale, s'est quasiment concrétisé en 22 minutes.

C'est ce que révèlent des emails du Dr Zouberr Joomaye qui ont fuité et qui ont atterri hier dans plusieurs rédactions, dont l'express.

Selon ces correspondances, le 29 mars à 13 h 55, Zouberr Joomaye envoie un email à «C. Bhugun», Senior Chief Executive du ministère de la Santé, et il annexe l'offre de MHSN (voir plus loin).

À 15 h 17, ce dernier sollicite deux médecins : le Dr Hemoo, Regional Health Director de l'hôpital Jeetoo, et le Dr Vijayesing Dinassing pour évaluer cette offre. La réponse des deux médecins tombe 22 minutes plus tard : «Nous avons vu les spécifications du fournisseur et ils sont satisfaisants.

Nous l'acceptons. Le ministère peut aller de l'avant.» Réponse que C. Bhugun expédie au Dr Joomaye à 15 h 48. «Vous avez notre feu vert pour les ventilators VG70 à 45 998 dollars (NdlR, 36 000 euros).»

Dans une déclaration à l'express, le Dr Joomaye confirme la véracité de ces e-mails. «Oui tout est vrai», dit-il. «Cela prouve que l'offre a été évaluée par des fonctionnaires et des professionnels de santé employés par le ministère de la Santé.

Avant cela, le High Level Committee (HLC) présidé par le Premier ministre m'avait mandaté de faire évaluer ces offres par le ministère de la santé et c'est ce que j'ai fait.

J'ai informé le HLC des validations de ces médecins, et par la suite c'est le ministère de la santé qui s'est chargé de faire aboutir l'achat via la STC. À aucun moment je ne me suis mêlé de la suite.»

Sauf qu'il reste une zone d'ombre. Comment l'offre de MHSN (donc Pack & Blister) a-t-elle atterri sur la table du PMO ? «Je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux vous parler que de ma responsabilité», répond Zouberr Joomaye.

Pour le moment, ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est sur sa boîte mail personnelle que l'offre formelle (le devis) de MHSN est arrivée (voir capture d'écran ci-dessus).

Et visiblement, ce n'était pas la première correspondance entre Juan Antonion Carrion de MHSN et l'advisor au PMO...