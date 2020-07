Algérie: Covid-19 - Le ministère de la Santé appelle au respect des mesures de prévention durant l'Aïd El-Adha

Alger — Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, a invité, dimanche, les citoyens qui accomplissent le rituel du sacrifice, Aïd El-Adha, au respect des précautions pour éviter les risques de contamination, notamment ceux liés au kyste hydatique et au coronavirus (Covid-19).

Le ministère a recommandé, dans un communiqué, de prendre "toutes les dispositions" pour faire contrôler le mouton sacrifié par le vétérinaire.

Il a précisé que si le contrôle n'est pas possible, le citoyen doit "examiner avec précaution" les abats (foie, poumons) et les autres viscères de l'animal sacrifié à la recherche des kystes ou vésicules (boules d'eau), bouillir ou brûler les abats et les autres viscères de l'animal sacrifié qui portent des boules d'eau, et enterrer les abats et les autres viscères de l'animal sacrifié qui portent des boules d'eau, profondément sous terre (50 cm) de façon à ce que les chiens errants ne les déterrent pas.

Il est recommandé, dans le même cadre, de ne pas abandonner dans la nature les abats et les autres viscères du mouton qui portent des boules d'eau, ne jamais donner les abats et les autres viscères de l'animal sacrifié qui portent des boules d'eau à des chiens, car ils constituent le réservoir du parasite, et de ne pas jeter les abats parasités de l'animal sacrifié avec les ordures ménagères (ce qui constitue de la nourriture pour les chiens errants).

En cas d'élimination de la peau (toison) du mouton, il convient de la jeter dans les endroits prévus à cet effet, ajoute le communiqué, appelant à ne pas oublier les règles élémentaires d'hygiène, à se laver les mains avant les repas, et à se laver les mains après avoir caressé un chien.

A cet effet, les citoyens sont appelés à limiter les contacts inutiles sur les lieux d'achat et d'abattage, respecter la distanciation sociale, le port de masque et lavage ou désinfection des mains avant et après toute manipulation sur le sacrifice (toucher-saigné), éviter le soufflage du sacrifice par la bouche lors de l'abattage, nettoyer et désinfecter les lieux de vente et d'abattage, ainsi que les outils utilisés par de l'eau de javel 12 diluée au 1/10 (1 dose d'eau de javel 12 pour 9 doses d'eau), et à collecter l'ensemble des déchets dans des sacs étanches avant leur élimination.