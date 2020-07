Sénégal: Sedhiou - Accés à l'eau dans les daaras pour la salubrité et contre la Covid-19 - Direct-Aid society installe un mini forage à Oumoul Koura

Le foyer religieux de Oumoul Koura, près de N'diama Pakao (Nord Sédhiou), a réceptionné, mercredi 22 juillet, son mini forage muni de pompe manuel gracieusement implanté par l'ONG Direct Aid Society ex Agence des musulmans d'Afrique (AMA). L'ouvrage va contribuer à améliorer les conditions d'hygiène des populations et des talibés surtout dans ce contexte de lutte contre le nouveau coronavirus.

Avec ce mini forage à usage manuel d'une valeur de plus de cinq millions de francs CFA, le foyer religieux de Oumoul Koura situé à trois kilomètres de N'diama Pakao tourne ainsi le dos à la corvée quotidienne de l'eau. Mieux, ce nouvel ouvrage réceptionné, mercredi 22 juillet, va procurer à la population et singulièrement aux centaines de pensionnaires talibés de ce foyer une eau certifiée conforme à la norme d'hygiène et de salubrité.

Ce forage leur a été gracieusement installé par l'antenne régionale de l'ONG Direct-Aid society de Sédhiou «Dieu merci ! Nous avons reçu un budget de 5.500.000F CFA pour la construction de ce mini forage. Nous l'avons réalisé en collaboration avec le chef de la division régionale de l'hydraulique de Sédhiou. Nous avons d'abord étudié la nature du sol et du milieu en rapport avec les techniciens, ensuite nous avons envoyé en laboratoire à Ziguinchor pour tester la qualité de l'eau avant, pendant et après le fonçage», a déclaré hier mercredi le directeur de ce centre socio-éducatif Abdéssamad Zourgani à l'inauguration de ce mini forage. Il a souligné que «la disponibilité d'une eau de qualité va aider à l'amélioration de la santé des populations et des talibés de ce village».

A ce sujet, Pape Sara Gadiaga de Direct-Aid, son collaborateur de service, a ajouté que leur mission est de «contribuer à l'amélioration des conditions des populations comme c'est présentement le cas dans nombre de foyers de la région de Sédhiou, dans le cadre de la riposte à la covid-19 en rapport avec les bailleurs au Koweït», dit-il.

Le maître des lieux Cheick El Hadji Sidya Dramé président des Ouléma Mandingue du Sénégal et ambassadeur international de la paix trouve ici un soutien de taille à l'hygiène publique dans ce contexte de lutte contre le nouveau coronavirus notamment dans les daraas. «Nous sommes satisfaits de ce geste à caractère social. L'eau est source de vie et sa qualité est indispensable pour la bonne santé des populations.

Cette contribution à l'action de l'Etat du Sénégal avec le président Macky Sall est la preuve de votre engagement au développement local. A coup sûr, ce forage va nous aider à prévenir la covid-19 dont la lutte commence par le lavage systématique des mains. Au-delà des hommes, les animaux vont s'y désaltérer, ce qui est une recommandation de Dieu aussi».

Après la visite dans les différents chantiers de ce foyer ardent de Oumul Koura notamment la grande mosquée en construction, le directeur de Direct-Aid Society Abdéssamad Zourgani a magnifié les initiatives de Cheick El Hadji Sidya Dramé dans ses missions d'éducation, de formation et de promotion du développement local.