Sénégal: Oignons et pommes de terre pour la Tabaski - La Covid-19 impose la production locale

A quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, prévue vendredi prochain 31 juillet, les préparatifs vont bon train. Un tour au marché Castors de Dakar nous a permis de constater que cette année, c'est la production locale qui est à l'honneur. Le marché est inondé par les sacs d'oignons et la pomme de terre locaux qui sont superposés partout au niveau des magasins et dépôts.

Aune semaine de la célébration de tabaski, nonobstant la forte suffocante, il règne une ambiance de fête au marché Castors de Dakar. Des véhicules Taxi-bagages, des camions et les tricycles sont garés devant les magasins ou des dépôts d'oignons et de pomme de terre. On ne sent plus l'existence de la crise sanitaire, parce que rares sont les commerçants et les clients qui ont porté des masques. Même si on peut voir ça et là des gens qui ont des masques, ils ne les portent pas et ne respectent pas la distanciation d'un (1) mètre. Difficile de se frayer, un chemin, car les étals de légumes occupent la chaussée.

Le marché grouille de monde. On marche lentement pour ne pas piétiner la marchandise des commerçants. Les dockers s'activent en faisant des aller et retour très rapides pour décharger les camions ou pour charger les véhicules à bagages et les engins triporteurs de ces produits indispensables à la cuisine sénégalaise. Il faut noter aussi que ces denrées de première nécessité visibles dans tout le marché, viennent de la production locale. Il n'y a que l'oignon local dans le marché.

Sur ces lieux, difficile de trouver un interlocuteur à qui interroger car, s'ils ne prétextent pas le travail débordé, ils s'excusent en soutenant qu'ils ne sont pas habilités à parler aux médias. O G, un des gérants d'un grand dépôt du marché qui accepté de nous parler affirme : «nous avons reçu la quantité d'ognon et de pomme de terre nécessaire pour la fête. Même s'il n'y a pas encore ces denrées importés, ce que nous avons ici, c'est la même quantité qu'on achète chaque année que ce soit de l'importé ou du local pour la revendre».

Il estime que, l'inexistence de l'ognon et de la pomme de terre importée dans le marché ne les dérange pas en tant que commerçants bien qu'ils auraient préféré l'avoir. O G indique c'est une préférence des clients et ce sont eux qui le réclament. Pour rappel, chaque année, l'autorité de régulation des marchés (Arm) procède en cette période l'année à un gel des importations d'oignon et de pomme de terre pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs produits sur le marché national. Cette fois c'est la Covid-19 qui a imposé sa loi