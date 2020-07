Cote d'Ivoire: L'opposition ivoirienne réclame une réforme de la Commission électorale avant la présidentielle

En Côte d'ivoire, alors que la date de la présidentielle d'octobre se rapproche, les principaux mouvements de l'opposition demandent au gouvernement une nouvelle réforme de la Commission électorale indépendante (CEI).

C'est à travers un communiqué commun que les principaux mouvements d'opposition, en l'occurrence le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI), ont fait savoir leur volonté que le gouvernement reprenne la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). Ces partis contestent en effet l'impartialité de l'institution.

L'opposition exige en particulier "la dissolution de toutes les commissions (électorales) locales". Jean-Louis Billon est l'un des secrétaires exécutifs du PDCI, selon lui "il faut que le pouvoir en place accepte de voir l'évidence. Et l'évidence c'est qu'avec cette commission électorale dite indépendante, mais qui ne l'est pas, nous n'aurons pas d'élection crédible" précise t-il.

Réformer pour être crédible

L'année dernière déjà, des négociations s'étaient tenues pendant plusieurs mois pour la refonte de l'ancienne Commission électorale indépendante, que la Cour africaine de justice avait jugée déséquilibrée dans un arrêt datant de 2016. Une décision dont le résultat sur le terrain avait laissé l'opposition insatisfaite.

Dix ans après la crise post-électorale ivoirienne qui a fait plus de 3.000 morts, la crédibilité de la CEI est jugée cruciale alors que la présidentielle de 2020 s'annonce tendue.

Le PDCI demande un report

C'est dans ce contexte que le PDCI de Henri Konan Bédié a appelé à un report du scrutin et l'ouverture de négociations pour la mise en place d'une commission électorale crédible.

Sylvain N'Guessan est analyste politique, il dirige l'Institut de stratégie d'Abidjan et selon lui un éventuel report devrait servir à organiser des élections plus inclusives."Un report dans le contexte actuel ne ferait de mal à personne, j'imagine, si les conditions pendant ce temps-là étaient réunies pour le retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro. Parce que si les élections sont reportées et que Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'ivoire, Blé Goudé ne peut pas rentrer et Soro est toujours en exil en France, on ne sait pas trop à quoi servirait le report des élections dans la mesure où il s'agit bien des commissions locales dans les régions. Donc ce sont des solutions à apporter région par région, techniquement cela est faisable en une semaine" estime le chercheur.

Outre la réforme de la Commission électorale, l'opposition demande par ailleurs "l'audit de la liste électorale", dont la révision vient de se terminer, "par une instance paritaire".

Une partie de l'opposition ivoirienne estime par ailleurs qu'un éventuel troisième mandat du président Alassane Ouattara violerait la Constitution.