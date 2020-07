Algérie: Tribunal criminel de Skikda - Peine capitale à l'encontre d'un groupe terroriste

Skikda, — Le tribunal criminel de première instance près la Cour de justice de Skikda a prononcé, lors d'une séance tenue dimanche, la peine capitale par contumace à l'encontre d'un groupe terroriste.

Le tribunal a ainsi condamné quatre individus, âgées de 33 à 48 ans, originaires des wilayas d'Oran, Skikda, Jijel et Sétif, à la peine capitale par contumace, après avoir été reconnues coupables de "participation à un groupe terroriste armé dans le but de semer la terreur parmi la population, meurtre avec préméditation et tentative de meurtre avec réméditation" visant des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP).

L'affrontement armé qui s'ensuivit entre les membres de l'Armée nationale populaire et le groupe terroriste, a entraîné l'élimination de 4 terroristes non identifiés, mais occasionné également la mort de 2 militaires et blessé d'autres.

Au cours du procès, les victimes et les familles des militaires décédés ont confirmé ce qui a été mentionné dans l'arrêt de renvoi.

Après délibérations, le juge a adhéré à la demande du parquet général.