Algérie: Football - Plusieurs clubs refusent de répondre à la consultation écrite de la FAF

Alger — Plusieurs clubs ont refusé de répondre à la consultation écrite initiée par la Fédération algérienne de football (FAF) auprès des membres de son assemblée générale, pour se prononcer sur l'avenir de l'exercice 2019-2020, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19, selon un communiqué publié dimanche par l'ES Sétif.

Cette décision intervient à l'issue d'une réunion restreinte qui a regroupé à Alger les dirigeants de l'ES Sétif, de la JS Kabylie et du CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1) ainsi que de l'USM Harrach et du DRB Tadjenanet (Ligue 2), consacrée aux problèmes liés à l'arrêt de la compétition et à la consultation écrite, indique-t-on de même source.

Les cinq clubs ont décidé de ne pas répondre à la consultation écrite qu'ils considèrent un "non-événement", selon le texte.

Ils disent vouloir "présenter un projet de plateforme aux autres présidents de clubs professionnels après l'Aïd Al Adha et c'est à eux seuls que reviendra la décision finale", conclut le communiqué.

La JS Saoura avait été le premier club à avoir annoncé sa décision de ne pas répondre à la consultation écrite de la FAF, considérant qu'elle constituait une "manipulation" et du "populisme" pour "préparer les prochaines élections de la FAF, sans tenir compte de la situation sanitaire générale du pays".

Le formulaire en question propose d'abord deux choix A et B : poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option est cochée, chaque membre aura à choisir entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation.