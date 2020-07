Algérie: Ecoles privées - Des Commissions d'enquête pour le contrôle pédagogique et commercial

Alger — Les ministères de l'Education nationale et du Commerce ont fait état, dimanche, dans un communiqué conjoint, de la mise en place de Commissions d'enquête mixtes pour vérifier la conformité des établissements d'éducation et d'enseignement privés aux conditions d'exercice aux plans pédagogique et commercial.

Les deux départements ministériels, indique la même source "ont été destinataires de nombreuse plaintes de parents d'élèves, scolarisés dans des établissements d'éducation et d'enseignement privés, au sujet de pratiques commerciales arbitraires et anti-pédagogiques de la part de certains responsables" de ces établissements.

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant les secteurs de l'Education nationale et du Commerce, il a été décidé, précise la communiqué, "la création de Commissions d'enquête mixtes, composées d'inspecteurs des deux secteurs afin de s'assurer de la conformité des établissements concernés aux conditions d'exercice aux plans pédagogique et commercial".

Le but escompté étant de "permettre aux élèves de bénéficier d'une scolarité normale et de garantir la transparence et la probité des pratiques commerciales", ajoute la même source.

Le ministère de l'Education nationale avait reçu, après la suspension des cours en mars dernier en raison de la propagation du Covid-19, des plaintes de parents d'élèves au sujet de la réclamation du paiement des charges du troisième trimestre par nombre d'écoles privées, faute de quoi, les enfants scolarisés se verront privés des relevés de notes et de la réinscription pour l'année scolaire prochaine.

La tutelle avait enjoint les destinataires de respecter "scrupuleusement" les textes législatifs et réglementaires en vigueur, menaçant les contrevenants de mesures disciplinaires administratives rigoureuses, en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires.

Pour sa part, l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a dénoncé les pratiques illégales de certaines établissements d'éducation et d'enseignement privés, qui font obligation aux parents d'élèves de s'acquitter des frais de scolarité en dépit de la suspension des cours lors du 3e trimestre.

L'Association des écoles privées d'Alger, créée récemment, a déploré "le tollé suscité sur les réseaux sociaux et ceux qui exploitent la conjoncture pour attenter à l'image des écoles privées".

Le secteur de l'Education nationale compte 488 établissements privés de l'éducation et de l'enseignement qui se situent dans 31 wilayas.