Cote d'Ivoire: Koko Félix, spiritualiste - "Etablir Mme Moon à nos côtés pour mettre fin à la souffrance de l'humanité"

Le mercredi 22 juillet 2020, à Toumodi dans le cadre d'une tournée dans la région du Belier pour instruire les populations sur la réelle symbolique de la Basilique Notre Dame de Yamoussoukro et l'action prophétique de feu le président Félix Houphouët-Boigny, Koko Félix, spiritualiste a affirmé que la Côte d'Ivoire a un citoyen de plus.

De qui s'agit-il ? Suivons son argumentaire : « L'époque du président Félix Houphouët-Boigny fut une époque de stabilité, d'union, de paix que nous évoquons avec beaucoup de nostalgie. Brillant Chef d'État, on l'appelait affectueusement le Sage de l'Afrique, l'apôtre infatigable de la paix. Il nous a quittés en 1993 en nous laissant en héritage une nation de Côte d'Ivoire avec à sa tête une grande et puissante femme de paix symbolisée par un édifice religieux la Basilique Notre Dame de la paix qui nous accompagne dans notre marche vers le futur depuis plus de 25 ans. Mais, c'est juste un monument religieux, une maison inerte et sans vie. Aujourd'hui, nous devons donner vie à Notre Dame de la paix.

On doit voir les Ivoiriens vivant réellement avec une femme de paix à leurs côtés et non une maison. Il nous revient donc de convertir sa présence symbolique en une présence réelle. Il faut passer de l'édifice de paix à l'être humain de paix, c'est-à-dire à la femme de paix qu'il symbolise. La Basilique est le signe annonciateur d'une présence féminine à nos côtés. Elle est la preuve palpable que les Ivoiriens vont cohabiter avec une femme de paix de renommée internationale envoyée par Dieu. Nous devons retrouver la personne physique de Notre Dame de la paix et l'établir à nos côtés. C'est notre maman nationale. Allons donc à la recherche de ce nouveau citoyen ivoirien que le Vieux nous a laissé en héritage. Où peut-on trouver Notre Dame de la Paix parmi les 7,6 milliards d'êtres humains qui peuplent la terre aujourd'hui? C'est grâce à nos athlètes des jeux Olympiques de 2016 que nous allons la retrouver. Notez que pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire a décroché une médaille d'or aux jeux olympiques de 2016.

La discipline sportive qui nous a donné l'or est le Taekwondo, un sport d'origine coréenne. À travers cette performance, Dieu nous révèle que notre or, notre richesse, notre trésor, c'est à dire notre prestigieuse Dame de Paix que nous recherchons se trouve en Corée, au pays du Taekwondo. Et lorsque nous arrivons en Corée pour faire des investigations, notre attention est attirée par une femme dont la demeure ressemble étrangement à notre Basilique de Yamoussoukro. Il s'agit de Madame Moon. On l'appelle affectueusement " Mother Moon " la reine de la paix, la mère de la paix ou encore la femme éprise de paix qui vit la paix et pour la paix. Ayant identifié clairement Notre Dame de la paix, l'heure est au rassemblement et à l'union pour la recevoir et l'établir à nos côtés pour mettre fin à la souffrance de l'humanité et apporter la paix et le bonheur sur la terre »