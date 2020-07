Congo-Kinshasa: Kinshasa - Gentiny Ngobila lance l'opération "Sokola Boulevard Lumumba"

Le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a lancé officiellement l'opération "Sokola Boulevard Lumumba". Ça s'est passé le samedi 25 juillet 2020. Elle vise l'assainissement de cette grande artère, la plus longue de la Capitale qui traverse la commune de Limete et les communes du district de la Tshangu, l'une de quatre districts de la Capitale congolaise par où passent nationaux et surtout les étrangers qui visitent le Congo-Kinshasa dont l'une des portes d'entrée demeure l'aéroport international de N'djili.

Accompagné d'une délégation de ministres et députés provinciaux de la Tshangu, des bourgmestres et adjoints de cinq communes de la Tshangu, excepté Maluku, Gentiny Ngobila a, sur l'esplanade du marché de la liberté, explicité la nécessité de l'initiative auprès de la population.

Dans ses dires, le Premier Citoyen de Kinshasa a relevé l'esprit révolutionnaire animant les habitants de Tshangu depuis des décennies.

Un alliage des forces est donc souhaité, a déclaré Gentiny Ngobila, entre les autorités provinciales et la population de la Tshangu pour la brillante réussite du projet.

Mariant ses paroles aux actes, Gentiny Ngobila a présenté les modèles des poubelles qui seront implantées le long du boulevard Lumumba, à savoir de la commune de Limete à la N'sele. Pour assurer l'applicabilité de l'opération "Sokola Boulevard Lumumba", il a annoncé la création d'une brigade, dotée de la compétence d'OPJ, qui sera chargée de faire le suivi des opérations d'assainissement et de veiller au respect des principes de salubrité sur l'étendue de la Ville-province de Kinshasa.

Gestes barrières

Ne pouvant achever l'activité du jour sans y faire mention, Gentiny Ngobila a insisté auprès de la population sur le respect strict des gestes barrières afin de lutter contre la propagation et la contamination du Coronavirus : lavage des mains, port du masque obligatoire. Certes, l'Etat d'urgence sanitaire a été levé, mais la pandémie de la Covid-19 n'est pas encore totalement éradiquée. Un lot de masques et gels hydro alcooliques a été remis aux différents bourgmestres et qui les distribueront à leurs administrés après Salongo.