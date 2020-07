Congo-Kinshasa: Pour aider les personnes vulnérables - UNHCR sollicite un partenariat avec la Fondation Denise Nyakeru

Les partenaires se multiplient autour de la Première Dame, au travers de sa vision, pour un accompagnement dans les actions menées pour améliorer la situation des populations en RDC.C'est le cas du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

La représentante régionale du UNHCR a, au cours d'une audience lui accordée par la Première Dame, proposé d'apporter un soutien intellectuel, matériel et/ou financier à la Fondation de l'Epouse du Chef de l'Etat pour renforcer ses actions qui cadrent avec la mission de cette structure des Nations Unies, celle de soutenir les personnes vulnérables, en particulier les réfugiés et les déplacés internes.

Selon Liz Kpam AHUA, la RDC compte plus de 527.000 réfugiés dont plus de 230.000 enfants en âge de scolarité. Une synergie des efforts reste le moyen le plus efficace pour améliorer les conditions de vie de cette catégorie de personnes, a-t-elle dit. C'est dans ce cadre que la représentante régionale de l'UNHCR a tenu à rencontrer la Première Dame. D'abord, pour lui présenter les différentes actions que mène cette structure en RDC. Ensuite, solliciter une collaboration avec la FDNT dans certains volets. «Nous travaillons avec les personnes vulnérables qui sont les réfugiés et les déplacés internes. Nous savons que la Première Dame est intéressée par cette catégorie de personnes. Nous, le HCR, nous travaillons dans le domaine de la protection et de l'abri. Nous avons signalé notre intérêt de travailler en étroite collaboration pour toucher plus de personnes pour avoir plus d'impact. Avec sa contribution on ira plus loin», dit-elle.

Très réceptive, la Première Dame, tout en saluant le travail que fait l'UNHCR sur le territoire congolais, a accepté volontiers de conjuguer ensemble les efforts pour des solutions efficaces en faveur de ces populations. Car pour elle, "ensemble, on est une communauté plus forte"