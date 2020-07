Angola: Des diplomates considèrent Kundi Paihama comme un fils illustre de la nation

Luanda — Le général Kundi Paihama, décédé vendredi dernier à Luanda, est un illustre fils de la nation, dont la perte est irréparable, ont reconnu dimanche, les ambassadeurs d'Angola en Suisse et au Portugal, dans une note parvenue à l'Angop.

Dans la communication de regret, l'ambassadrice angolaise en Suisse, Cecília Rosário, exprime qu'avec la mort de Kundi Paihama, l'Angola perd l'un de ses meilleurs fils, qui a consacré sa jeunesse de manière désintéressée aux causes les plus nobles de son peuple, se révélant dans la lutte pour l'indépendance et la paix.

«Pour nous, le général Kundi Paihama est devenu un symbole de bravoure et de courage, en raison de sa dimension politique, militaire et sociale qui l'a toujours caractérisé», a-t-elle reconnu.

De son côté, l'ambassadeur angolais au Portugal, Carlos Alberto da Fonseca, considère l'ancien ministre de la Défense comme «l'un des fils les plus illustres de la nation angolaise», dont la perte est irréparable.

Il dit qu'il rend hommage "à celui qui, en raison des traits marqués de patriotisme, d'altruisme, de courage et de sens de justice qui l'ont toujours caractérisé en tant que personnalité et dans la défense et le bien-être des Angolais, est devenu l'une des icônes les plus importantes du nationalisme angolais".

Pour ses faits, il affirme que le défunt est devenu un exemple pour les générations présentes et futures.

Qui rejoint également le chagrin de la famille endeuillée est le parti PRS, qui dans un message de condoléances, souligne le fait que Kundi Paihama s'est consacré à la cause de la libération de la nation et de la défense de la démocratie, ce qui lui a permis de décrocher le titre de nationaliste.

Le PRS reconnaît qu'il était "un général intrépide, un combattant consistant et cohérent, ainsi qu'un politicien sympathique qui a toujours considéré ses collègues de l'opposition comme des frères".

Kundi Paihama est né il y a 75 ans dans la municipalité de Quipungo, province de Huíla, et a été gouverneur des provinces de Cunene, Benguela, Luanda, Huambo et Huíla.

La fiche de service comprend également les postes de ministre de la Sécurité d'État, de ministre d'État chargé de l'inspection et du contrôle de l'État, de coordonnateur du Conseil militaire régional et de l'organe politique et administratif du Centre, Sud et Est du pays, entre autres.