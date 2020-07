Angola: Principales causes de scission dans l'IURD

Luanda — La crise de l'Église universelle du Royaume de Dieu (IURD) en Angola résulte de profondes divergences entre les pasteurs et les évêques angolais et brésiliens sur la gestion de cette institution religieuse, l'aile angolaise se plaignant d'humiliation, d'injustice et de discrimination.

Installé le 28 novembre 2019, avec la publication d'un manifeste critique à la direction de l'Église au Brésil, le conflit s'est intensifié en juin de cette année, lorsque pasteurs et évêques des deux ailes se sont impliqués dans un échange intense d'accusations et d'agressions physiques.

Depuis l'événement, enregistré dans plusieurs provinces du pays, la partie angolaise a pris le contrôle de dizaines de temples.

Au moment du premier signe de crise, 320 pasteurs et évêques ont accusé l'aile brésilienne de diverses irrégularités et, dès lors, la situation a dégénéré en bras de fer de la part des dirigeants de l'IURD dans le pays.

Parmi les principaux facteurs du conflit, selon le manifeste, l'exigence de la pratique de la vasectomie aux pasteurs angolais, les avortements forcés, le racisme, l'aliénation de plus de la moitié du patrimoine de l'Église, le blanchiment d'argent et l'évasion des devises sont à noter.

Le manifeste dénonce également la falsification des procès-verbaux d'élection des organes directeurs de l'IURD, la délivrance de procurations avec pleins pouvoirs aux citoyens brésiliens pour exercer des actes réservés à l'assemblée générale.

Les accusations incluent également l'interdiction aux femmes pasteurs d'avoir accès à une formation académique-scientifique et technico-professionnelle, des irrégularités dans le paiement de la sécurité sociale et l'absence de projet de développement pastoral en formation théologique spécifique.

Une autre raison évoquée est le non-respect du rôle social. À titre d'exemple, le pasteur Jimi Cardoso, porte-parole de la partie angolaise, dit que la congrégation possède 270 temples dans tout le pays, mais ne dispose d'aucune infrastructure sociale, comme des écoles et des hôpitaux.

"L'IURD en Angola n'a pas rempli son rôle de partenaire de l'Etat, car, jusqu'à présent, elle n'a pas d'écoles, ni d'universités et de postes médicaux", a-t-il souligné, dans un récent entretien à l'ANGOP, indiquant que sont collectés régulièrement, des valeurs monétaires considérables dans les cultes et autres sessions spirituelles, "qui ne profitent pas au peuple angolais".

La partie angolaise, dirigée par l'évêque Valente Bizerra, vice-président de la congrégation, dénonce que cette pratique est le résultat des conseils du chef fondateur de l'Église universelle du Royaume de Dieu, l'évêque Edir Macedo, et donc, selon Jimi Cardoso, les installations de l'église ont été prises pour que l'IURD remplisse effectivement son rôle social en tant que partenaire de l'État.

Le pasteur révèle que la partie angolaise contrôle 42% des installations de l'église, notamment à Luanda, Benguela, Huambo, Malanje, Namibe, Lunda Norte et Cuanza Sul, sur un total de 270 temples de luxe construits à travers le pays. Critères de distribution des biens matériels Bien que l'évasion des devises vers le Brésil soit l'une des plus grandes préoccupations, la leçon que l'on peut tirer des diverses déclarations publiques des pasteurs, des évêques et des fidèles est que la question fondamentale concerne les critères d'octroi des privilèges et avantages.

Les Angolais se plaignent des inégalités et du favoritisme aux Brésiliens, qui se voient attribuer les meilleures églises, payés avec de bons salaires et dotés de voitures modernes, selon Jimi Cardoso.

Cette version semble être soutenue, et il y a ceux qui soutiennent que la pratique de la vasectomie (méthode contraceptive pour les hommes) pour empêcher les bergers angolais d'avoir des enfants, ce qui va à l'encontre du principe divin de la procréation, est une stratégie qui vise à réduire les dépenses des grands ménages.

Selon le porte-parole de la partie angolaise, dans un entretien avec le quotidien angolais « Jornal de Angola », à partir du moment où l'IURD a commencé à devenir prospère, en termes de nombre d'adeptes et de biens matériels, la pratique de la vasectomie a été mise en œuvre comme un moyen de coercition pour le pasteur qui voulait se marier ou croître dans son ministère, car "l'Église a des niveaux ou des rangs de pasteurs".

Pour Jimi Cardoso, la nécessité d'éviter une fuite dans les caisses de l'IURD avec une dépense élevée pour les grands ménages, peut être à la base de la décision, car il est plus facile de déplacer un couple qu'une famille avec enfants, en tenant compte que le travail des missionnaires implique des voyages vers d'autres endroits.

Au vu de ces accusations, les évêques brésiliens se défendent, alléguant qu'il s'agit d'attaques xénophobes perpétrées par d'anciens pasteurs angolais présumés qui ne sont pas liés à l'institution, pour déviation morale, conduite et pratiques criminelles.