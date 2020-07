Sénégal: Lutte contre la Covid-19 - Le président du Parlement appelle à plus de collaboration au sein de la CEDEAO

La deuxième session extraordinaire du Parlement de la Cedeao a été clôturée le 23 juillet 2020 à Freetown (Sierra Leone). C'était par visioconférence. Pour vaincre la pandémie de la Covid-19 au niveau régional, le président du Parlement, Sidie Mohamed Tunis, a appelé à plus de collaboration entre parlementaires et Gouvernements.

Le président du Parlement de la Cedeao, Sidie Mohamed Tunis, a appelé à plus de collaboration entre parlementaires et Gouvernements tant au niveau national que régional, afin de « protéger les intérêts des populations et alléger leurs supplices pendant les périodes difficiles post-Covid-19 ». « Nos populations vivent dans une pauvreté inacceptable, exacerbée par le ralentissement des activités économiques dû à la situation actuelle. Le monde, en général, notre sous-région, en particulier, est sous la menace de la famine », a-t-il déclaré M. Tunis qui clôturait, via zoom, ce 23 juillet 2020, à Freetown (Sierra Leone), la deuxième session extraordinaire 2020 de l'institution régionale, a rappelé que les restrictions imposées par la pandémie ont rendu les activités agricoles difficiles. Nul doute que « la fin de l'année 2020 et le début de 2021 seront très difficiles, tant sur le plan économique que social », a-t-il ainsi souligné.

À ce titre, le président du Parlement de la Cedeao a rappelé que l'un des effets négatifs de la crise sanitaire est le manque d'accès aux soins médicaux pour les populations souffrant d'autres pathologies. D'où sa crainte de voir, à la fin de la pandémie, que les Gouvernements soient confrontés à deux séries de décès : ceux dont la mort est due au virus et ceux qui, par crainte du virus, succombent à d'autres maladies. De son point de vue, « il est important, à ce stade, de prodiguer des conseils sur la manière de garantir l'accès des populations aux établissements de soins de santé malgré la pandémie ». Pour le personnel soignant, Sidie Mohamed Tunis a plaidé pour que les Gouvernements, les organisations donatrices et les bonnes volontés le dotent d'Équipements de protection individuelle (Epi). Dans la foulée, il a insisté sur le respect strict des mesures barrières, notamment le lavage des mains et la distanciation physique dans tous les établissements de santé. À son avis, si ces mesures sont adoptées, elles vont contribuer, de manière significative, à réduire la propagation du virus pendant cette période très difficile.