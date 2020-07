Congo-Kinshasa: Autonomisation de la femme en RDC - Vers une collaboration entre la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et la BAD

La Première Dame de la République reste de plus en plus déterminée à œuvrer pour la valorisation de la femme congolaise. Un combat qu'elle entend également mener à travers la maison de la femme : structure d'aide et d'encadrement pour l'autonomisation des femmes ; structure déjà présente dans certaines provinces du pays. C'est, entre autres, autour de ce projet que Denise Nyakeru Tshisekedi a échangé avec le représentant résident intérimaire de la Banque africaine de développement (BAD) en République Démocratique du Congo, Monsieur Donatien KOUASSI.

L'objectif est d'envisager une collaboration avec cette Institution financière notamment, dans la construction d'au moins une maison de la femme dans toutes les 26 provinces de la RDC. Le centre féminin Maman Mobutu, l'une des plus grandes références en matière d'encadrement qu'ait connu la République doit impérativement être réhabilitée. Et pour qu'il fasse de nouveau peau neuve, la Fondation a sollicité un appui technique et matériel de la BAD.

Très intéressé, Monsieur Donatien KOUASSI a promis de donner suite aux différents projets soumis. «Je suis venu discuter avec la Première Dame sur des projets sociaux qui lui tiennent à cœur et qui nous intéressent car faisant également partie de nos domaines d'intervention. Nous allons les examiner, apporter notre soutien et voir dans quelle mesure un partenariat peut être conclut entre l'institution que je représente et la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi», déclare-t-il.

De la réhabilitation des écoles à la modernisation de l'hôpital général de Référence de Kinshasa «ex-mama Yemo», tout pour améliorer le social des populations a été abordé entre la Première Dame et son hôte. Déterminée à donner corps à sa vision "Plus Fortes", Denise Nyakeru Tshisekedi s'est depuis un temps engagé à mobiliser plus d'efforts autour d'elle.

C'était la nième rencontre d'une longue série qui s'inscrit dans le cadre de la mise sur pieds d'une politique de collaboration avec divers partenaires.