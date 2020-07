Congo-Kinshasa: Kikwit - Le FCC sur la rue pour soutenir les institutions de la République

Plusieurs dizaines de partisans et membres du Front commun pour le Congo (FCC) de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu ont été jeudi 23 juillet 2020 sur la rue pour une "Marche pacifique". Cet évènement était déjà préparé minutieusement quelques jours avant par les cadres de cette plate-forme politique.

Pendant près de deux heures, tambours battants, drapeaux de divers partis en mains, les manifestants ont scandé des chants relatifs à leur patriotisme.

Plusieurs éléments de la police nationale congolaise ont assuré l'encadrement de la marche à partir du "Rondpoint Monument", lieu de départ jusqu'à la mairie où ils ont remis leur mémo entre les mains du maire Léonard Mutangu.

Aucun incident n'a été enregistré. Pas de perte en vies humaines ou en matériels.

«Nous soutenons toutes les institutions de la République. Nous disons NON à la violation de la constitution de notre pays ; NON au tribalisme qui se dessine déjà et le Congo ne doit pas admettre cela ; NON à tous ceux qui veulent amener des troubles dans notre pays. Le République démocratique du Congo (RDC) doit se développer. Nous voulons fermement la paix au Congo. Nous voulons, par ricochet, faire voir au pays et au monde entier que le FCC est debout et efficace dans cette ville de plus d'un million d'habitants», a déclaré Jean -Claude Mungala, coordonnateur du FCC-Kikwit.

Mungala a saisi cette occasion pour remercier tous les militants «qui ont abandonné leurs occupations pendant ce jour ouvrable et ont été disciplinés tout au long de la marche».

Quant à elle, Clotilde Kangamukaba, présidente fédérale de "ARC original" à Kikwit a saisi cette opportunité pour inviter les femmes de cette ville et de la RDC à revendiquer leurs droits.

«La lutte politique est pour toutes les femmes. C'est leur droit. Les femmes ne doivent pas croiser les bras. Le Genre que nous revendiquons ne sera pas donné comme un plat sur la table. Toutes les femmes doivent s'impliquer dans la lutte. Lorsqu'il y a des troubles dans le pays ce sont les femmes qui payent le plus grand tribut», a-t-elle affirmé.

De son côté, ayant reçu le mémo du FCC, le maire de Kikwit a été bref : «Nous n'avons qu'à vous remercier, c'est-à-dire tous les membres et militants pour la discipline tout au long de la marche. Nous avons bien reçu le mémo et nous allons en faire part à la hiérarchie».