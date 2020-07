Congo-Kinshasa: Kinshasa - Les ressortissants de Maniema dénoncent la tentative de déstabilisation de leur province

Ayant appris avec amertume les tensions politiques actuellement observées entre, d'une part, certains députés provinciaux et membres de la société civile provinciale et, d'autre part, l'Exécutif provincial, les ressortissants de la province du Maniema vivant à Kinshasa sont montés au créneau, le samedi 25 juillet 2020, pour lancer un appel pressant à la paix, à la cohésion de tous les dignes filles et fils du Maniema. Dans un mémo lu par le Dr André Kakeba, les natifs du Maniema dénoncent la tentative de déstabilisation de leur province à travers une motion tendancieuse contre le Gouverneur Auguy Musafiri Nkola, qui est de nature à troubler l'ordre public.

Selon eux, cette motion ne cadre pas avec le temps que la RDC traverse. Aussi, ils désapprouvent cette énième démarche qui n'aura comme finalité que la division des fils et filles du Maniema, tout en tirant la province vers le bas et dans la ruine.

«Nous demandons avec insistance aux autorités provinciales, en particulier à l'exécutif et à l'organe délibérant de la province ; aux leaders politiques, confessions religieuses et aux acteurs de la société civile provinciale de mettre fin à la tentative de déstabilisation de l'exécutif provincial et de se mettre autour d'une table en vue d'arrondir leurs angles pour restaurer l'unité provinciale car, notre culture a toujours été le « BARAZA » pour régler nos différents», ont-ils laissé entendre.

Ils interpellent, à cet effet, le Gouverneur de Province, en sa qualité de Chef de l'Exécutif Provincial, à saisir toutes affaires cessantes et, illico presto, les leaders politiques, les Chefs des Confessions Religieuses et la Société civile de la Provinciale du Maniema pour l'organisation d'un dialogue provincial inclusif, franc et sincère pour ce faire. Par ailleurs, notent-ils, ce dialogue, loin d'être des retrouvailles sans impact, doit impérativement tabler sur l'institution d'un comité provincial de suivi, d'encadrement et de médiation qui se chargera de l'analyse des causes et origines en vue de proposer des solutions susceptibles de prévenir et de gérer les crises politiques éventuelles au Maniema.

Cela, au nom de la paix, de la stabilité des institutions provinciales et du développement du Maniema. Car, ils ne jurent qu'à être Un et indivisible pour l'intérêt et le développement de leur province. C'est la raison pour laquelle ils en appellent à mettre fin au développement des clivages politiques et ethniques. Car, il n'y a pas un Maniema pour Pangi, Kailo, Kibombo, Kasongo, Punia, Lubutu, Kabambare et Kindu, mais, précisent-ils, il y a un Maniema pour tous qui est leur dénominateur commun. Ainsi, ils ajoutent qu'il n'y a pas un Maniema pour FCC, CACH, LAMUKA, société civile, mais il y a un Maniema pour tous sans considération aucune.

«Notre faiblesse malheureusement, consiste en ce type de division qui nous tient en retard par rapport à d'autres provinces : voilà notre vrai problème de gestion et de sous-développement. Et donc, en lieu et place de se déchirer mutuellement sur le terrain politique, cherchons plutôt à fédérer nos différences pour l'intérêt de la Province», soulignent-ils.

Gestion de la Covid-19

En ce qui concerne la gestion de la Covid-19 dans le Maniema, ces dignes filles et fils vivant à Kinshasa ont félicité les efforts de l'Exécutif et de l'Assemblée Provinciale du Maniema d'avoir assuré la protection totale de la population contre cette pandémie criminelle durant la période de l'Etat d'urgence. Et, ils encouragent à continuer de faire appliquer les gestes barrières qui ont permis, jusqu'à ce jour, que leur Province soit épargnée. A cette occasion, ils ont lancé un appel à la Population du Maniema, en général et, celle de Kindu, en particulier, à ne pas surtout céder à la haine tribale et à la manipulation politicienne pour déstabiliser la province.

«Nous demandons humblement à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des Institutions tant nationales que provinciales de bien vouloir s'impliquer personnellement pour la stabilité des institutions provinciales du Maniema et la régularité des rétrocessions provinciales pour permettre à l'Exécutif de réaliser certaines actions sociales à impact visible», martèlent-ils.

Toutefois, ils restent convaincus que leurs aînés auront le souci, par amour à de la Province, à sa jeunesse et aux générations futures à sortir le Maniema de l'impasse et de ce cycle infernal pour ne pas toujours la sacrifier.

C'est dire qu'ils appellent leurs leaders d'être soudés comme un seul homme pour le développement du Maniema et de s'impliquer, chacun en ce qui le concerne, pour mettre fin à l'insécurité dans la Province du Maniema, en général, et particulièrement dans les territoires respectifs.