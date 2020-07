Congo-Kinshasa: Affaire Daniel Massaro - L'audience introductive renvoyée au 14 août prochain

L'audience en instruction dans l'affaire opposant le Ministère public au prévenu Shangalume Nkingi Daniel dit "Massaro" devant débuter le vendredi 24 juillet dernier a été renvoyée au 14 août prochain par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, pour absence de citation à prévenu.

Appréhendé par le parquet après une cavale manquée avec deux de ses acolytes, Daniel Massaro est poursuivi pour corruption, blanchiment des capitaux ainsi que outrage au Chef de l'Etat.

S'agissant de la première prévention, le parquet a retenu l'infraction de la corruption à charge du prévenu Daniel Shangalume par le simple fait pour lui d'avoir « sollicité ou accepté directement ou indirectement, tout en étant agent public, un avantage indu, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appels d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré », allusion faite à une concession lui offerte par le patron de la société Samibo, Samih Jammal, condamné au premier degré par le TGI Kinshasa Gombe dans l'affaire Kamerhe et consorts.

Présenté comme ami à ses enfants, l'homme d'affaires libanais Samih Jammal avait révélé devant le tribunal avoir offert en cadeau une concession au prévenu Massaro en raison de plusieurs services qu'il lui a toujours rendus. Entendu en tant que renseignant dans l'affaire Kamerhe et consorts, Daniel Massaro avait soutenu avoir acheté cette concession.

A ces sources fuitées de l'organe judicaire instructeur de renchérir, "les enquêtes menées par le parquet ont également permis de constater l'augmentation anormale des avoirs financiers du prévenu, qui s'est à la grande surprise lancé sur le marché de l'immobilier. L'on pouvait voir le prévenu faire des acquisitions importantes, en l'occurrence, l'achat des parcelles de grande valeur à la commune de la Gombe, Lingwala ou encore dans la commune de Ngaliema". Le plus curieux est qu'à « chaque fois, les sommes exigées par les vendeurs ont été déboursées en espèces et aucun revenu légitime ne peut les justifier», estime l'organe de la loi.

De blanchiment des capitaux

Le parquet reproche également à Daniel Shangalume alias Massaro d'avoir « intentionnellement dissimulé ou déguisé l'origine illicite de la somme de 47.980.150 dollars américains détournés en acquérant des propriétés immobilières à Kinshasa notamment, la parcelle numéro 5082 du plan cadastral de la commune de la Gombe, la parcelle numéro 5807 du plan cadastral de la commune de Lingwala et la parcelle 44988 du plan cadastral de la commune de Ngaliema ». Des achats acquittés en espèces et par des canaux non bancaires. Ceci constitue l'infraction de blanchiment des capitaux, la deuxième prévention à charge de Daniel Massaro.

Pris dans sa propre turpitude

Le tout se serait déroulé le 8 avril dernier, devant le parquet général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete à la 4ème rue Limete, pendant que son cousin se trouvait en pleine audition dans l'office du procureur général, Daniel Massaro, "pris par sa propre turpitude", s'est donné le luxe d'offenser le Chef de l'Etat dans une interview qu'il aurait accordée à une chaine de télévision en ligne. Dans laquelle, l'on pouvait voir à travers cette vidéo qui a fait le tour de la toile il y a quelques mois, un Massaro balançant des propos outrageant à l'égard du Président de la République. Ce qui constitue, pour le parquet, l'infraction de l'«outrage au Chef de l'Etat ».

Pour mémoire, le parquet général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete, peu après l'incarcération de son cousin Vital Kamerhe, avait invité le prévenu Daniel Shangalume Nkingi à se présenter dans ses offices. En lieu et place de répondre à l'invitation du procureur, l'option choisie par le prévenu était d'aller en cavale en compagnie de ses deux acolytes. Ils seront retrouvés, quelques jours plus tard, dans une ferme privée non loin de Kenge dans la province de Kwango.