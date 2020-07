Congo-Kinshasa: Le gouvernement adopte le projet «Kin-Emploi» et autorise son financement

Lors de la 41ème réunion hebdomadaire du conseil des ministres du vendredi 24 juillet dernier, le Ministère de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers sous l'animation de son Ministre de tutelle, John Ntumba, a soumis à l'approbation du Conseil quelques dossiers adoptés en Commission Interministérielle spéciale socioculturelle notamment, la mise en place du projet «KIN-EMPLOI» en faveur des jeunes désœuvrés de la ville de Kinshasa.

Evalué à 10 millions de dollars américains, le gouvernement de la République, après débat et délibération, a, au finish, adopté le projet susvanté, dont la contrepartie pour l'Etat congolais qui était fixée à 3%, soit 286.000 $ US, a été ramenée à 186.507 $ US, soit 1,67%.

Au terme de cette adoption, et sur initiative du Ministre ayant dans ses attributions la Formation Professionnelle, Arts et Métiers, John Ntumba, qui a sollicité séance tenante le décaissement de la somme précitée, le gouvernement s'est montré favorable à la requête, et a par conséquent autorisé le financement du projet « Kin-Emploi ».

Quid du projet « Kin-Emploi » ?

Il s'agit d'un projet en faveur des jeunes désœuvrés de Kinshasa, initié par le Ministère avec l'appui technique et financier de la Coopération Belge. Ce projet consistera à prendre en charge les jeunes en difficultés sociales et professionnelles dans différents domaines, à savoir : l'Hôtellerie, la Restauration, la tôlerie, la mécanique-auto, le bâtiment, l'électricité, l'informatique, Coupe-couture, etc., pour une période de 3 à 6 mois.

Et pour ce faire, cette formation qui concernera, dans un premier temps, les communes ciblées comme à caractère urbano-rural et à forte vulnérabilité, sera proposée à un échantillon de 500 jeunes dits « Enfants de la rue », non scolarisés et/ou déscolarisés, avec ou sans diplôme, âgés de 16 à 35 ans, de même que les personnes vivant avec handicap.

Il sied de noter que ce projet vise, entre-autres à assurer l'apprentissage des jeunes vulnérables, à les rendre autonomes, à lutter contre le chômage de masse et à réduire les comportements déviants en milieu urbain consécutifs à la pauvreté.