Sénégal: Croissance économique trimestrielle - Le PIB a connu une baisse de 1,7% au premier trimestre 2020

Au premier trimestre de l'année 2020, le Produit intérieur brut (Pib) en volume, corrigé des variations saisonnières (Cvs), a connu une baisse de 1,7 %, par rapport au quatrième trimestre de 2019. C'est ce que contient la « Note sur les évolutions économiques récentes (Neer), une publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon le document, ce résultat est imputable à un recul de l'activité dans le secteur tertiaire (-3,2%). Cependant, il a été noté une bonne tenue de l'activité dans le secteur primaire qui s'est bonifié de 1,6%. S'agissant des taxes nettes de subventions sur les produits, elles ont enregistré un repli de 3,3% sur la période sous-revue. L'Ansd explique que la bonne tenue de l'activité dans le secteur primaire est imputable à la hausse de la valeur ajoutée dans le sous-secteur de la pêche (+32,2%) amoindrie par la baisse de 3,1% de la valeur ajoutée de l'élevage et de 0,5% de celle de l'agriculture.

La légère hausse de l'activité du secteur secondaire résulte des performances enregistrées dans les sous-secteurs de la fabrication d'autres produits manufacturiers (+4,3%) et des activités chimiques (+2,5%), entre autres, contrebalancées par les baisses notées dans l'activité de certaines branches telles que la fabrication de produits agro-alimentaires (-2,7%) et la fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction (-3,9%).

La contraction secteur tertiaire s'explique par le recul de l'activité dans la quasi-totalité des sous-secteurs tels que l'hôtellerie (-12,2%), les services immobiliers (- 11,0%), le transport (-7,6%), les autres activités de services (-6,6%), l'information et la communication (-5,7%) et le commerce (-0,6%). Du côté de la demande, en variation trimestrielle, la formation brute de capitale fixe et la consommation finale ont baissé respectivement de 5,2% et 4,4% au premier trimestre de 2020.