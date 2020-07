Gabon: Chi'k Wax et sa nouvelle collection

La marque de vêtements " Chi'k Wax ", de la créatrice gabonaise Chidi Koumba nous donne de l'énergie avec sa nouvelle collection.

Le 07 Juillet dernier, Chidi Koumba lançait la deuxième collection de la marque de vêtements " Chi'k Wax ". La collection qui fait grandir de plus en plus la marque de la jeune gabonaise résidant à Abidjan ( Côte d'Ivoire ) se nomme Énergie. << Elle est faite pour les femmes déterminées. Des femmes qui n'ont pas peur de prendre des décisions difficiles... >>, c'est ainsi que Chidi Koumba définit sa nouvelle collection. Tout comme la précédente collection, First Time In Wax, celle-ci cible une clientèle variée.

En effet, dans cette collection tout le monde trouvera son compte. La collection est composée des vêtements chics et softs : tenues de soirée et tenues décontractées. Dans cette collection, il y a par exemple des maillots de bain féminin que la clientèle s'arrache en Europe ( France et Angleterre ), en raison des apparitions des premières lumières de l'été. L'Afrique n'est pas en reste, avec la clientèle ivoirienne et congolaise ( Congo Brazzaville ) qui achète le plus les maillots de bain féminin Chi'k Wax de la collection Énergie.

Comment faire pour se procurer les produits Chi'k Wax ?

Étant implanté en Côte d'Ivoire et n'ayant pas encore des boutiques en dehors de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, Chidi Koumba vend sa nouvelle collection et les précédentes sur le net, plus précisément sur le site " chi-k-wax.afrikrea.com ".

La collection " Énergie " lutte contre la pandémie de la Covid-19

Pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui sévit en Afrique et dans les autres continents, Chidi Koumba a lancé le concept un vêtement acheté une bavette offerte. Une inspiration qui cadre avec la dénomination de la collection. Car, on ne peut parler d'énergie et de détermination sans se soucier de la santé.

Par cette nouvelle collection, la créatrice gabonaise fidélise sa clientèle et en gagne une nouvelle. Il est important de rappeler que la marque Chi'k wax confectionne des tenues dont le produit central est le pagne wax.