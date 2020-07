Gabon: Requin échoué à la plage - Avertissement d'un danger pour les baignades ?

Des scènes rares sur les plages de Libreville : le corps d'un requin a été retrouvé échoué au bord de la mer ce mercredi 22 juillet 2020. L'animal a sans doute été capturé accidentellement par des filets de pêche ou a certainement succombé à une attaque aquatique. Un fait qui, vraisemblablement, vient mettre en évidence la sécurité des populations pour les baignades à la plage.

Cette plage où "nos enfants se baignent" vient d'être le théâtre d'un énième avertissement sur l'insécurité aux abords de nos côtes. Un phénomène, non surnaturel, venant démontrer qu'aucune étude n'est effective autour des côtes gabonaises pour garantir la sécurité des populations présentes à ces lieux. Le requin découvert dernièrement, qui a échoué au bord de la mer de Libreville peut ne pas être le seul qui taraude les consciences des baigneurs.

Selon Franck Hiribarne, un passionné de la pêche, de la nature et des voyages, « les requins sont nombreux au Gabon, surtout les bouledogues et les citrons qui se promènent parfois à 10 mètres de la plage de Libreville ». Ce qui voudrait dire que les baigneurs, sur les plages de nos côtes, pourraient accidentellement rentrer dans la chaîne alimentaire de ces requins bouledogues un de ces jours. Cela n'est pas un fait du hasard mais bien le fait de l'absence des "décisions solides pour la sécurité humaine dans nos côtes, y compris nos plages". Ces requins bouledogues, beaucoup présents sur nos côtes, pourraient représenter un vrai danger pour la population. Un média français nous apprend que ces derniers sont responsables de plus de 40% des attaques dans le monde.

Il nous revient de mentionner toutefois que les requins jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de l'écosystème marin. En 2018 au Gabon, le ministère de l'Intérieur (... ) et du Développement local avait fait implanter des miradors d'observation sur les plages du Lycée national Léon-Mba et du Tropicana, pour sécuriser les baigneurs et festivaliers non sans envisager de poser une équipe nautique pour veiller à la présence d'un quelconque danger depuis le large.