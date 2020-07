Madagascar/Nigeria: Match amical-Madagascar vs Nigeria - La FMF dément !

Les fans des Barea doivent encore patienter.

Même si cela semble très attendu, le match amical entre les Barea et les Super Eagles n'est pas encore officiel. La FMF a publié un communiqué qui dément cette information.

Des fausses informations envahissent les réseaux sociaux ce week-end et affirment qu'un match amical entre le Nigeria, 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, et Madagascar quart de finaliste sera organisé d'ici quelques mois en France. La Fédération malgache de football (FMF) dément cette information. Par un communiqué, l'instance nationale s'est refusée à tout commentaire, arguant du fait que le contrat portant sur l'organisation du match n'a pas encore été signé. « Le football est un secteur normé et réglementé. Comme toutes les autres activités, l'organisation d'un match doit inévitablement passer par plusieurs hiérarchies et doit avoir l'approbation de différentes instances, notamment les associations concernées, la CAF et la FIFA », peut-on lire dans le communiqué.

D'ailleurs dans le contexte de cette épidémie de Covid-19, de nombreuses conditions sont désormais requises, entre autres celles se rapportant à la liberté de circulation qui ne sont pas encore effectives et concernant celles relatives à la situation sanitaire, qui restent une priorité dans de nombreux pays. Pourtant, des matches amicaux des Barea sont envisageables après cette épidémie, dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la CAN 2022 et de la Coupe du Monde au Qatar.

Ces derniers temps, nombreuses pages Facebook ont publié des informations sur l'équipe nationale dont les sources ne sont pas forcément fiables. « La FMF appelle aussi tous les fans du football et des Barea à faire preuve de bon sens et de répartie, et de ne tenir compte que des informations émanant des sources officielles », a fait savoir le communiqué. Pourtant, en ce qui concerne le football malgache, la Fédération les diffusera en temps réel sur sa page et sur son site web.

Reste à confirmer. Sur ce même sujet, des informations circulent aussi sur Facebook arguant que les Barea sénior participeront à la Coupe Arabe des Nations qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2021. L'instance internationale de football (FIFA) a envoyé des correspondances aux 21 nations arabes et un invité afin de les convier à y participer. Ce tournoi permettra au pays hôte d'affiner ses préparatifs en prévision de la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu, un an plus tard. Pourtant, la FMF n'a pas mentionné particulièrement la véracité de cette information dans son communiqué d'hier. Cette nouvelle n'est donc pas officielle. Pour rappel, Barea U20 ont déjà participé à cette compétition l'an dernier. Attendre et voir.