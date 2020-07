Ile Maurice: Saint-Pierre - Quatre arrestations pour vol chez un homme d'affaires

Des malfrats habillés en noir et portant des masques avaient menacé un jardinier et une femme de ménage avec des armes tranchantes, les avaient ligotés avant de faire main basse sur un butin de Rs 100 000 avant de repartir avec la fourgonnette du propriétaire, qui était absent du pays.

Une enquête de terrain, aidée par les images de caméras de surveillance de Safety City, a permis à l'équipe du Field Intelligence Office (FIO) de la division est de mettre la main au collet de quatre individus impliqué dans ce cambriolage chez un homme d'affaires à Roselyne Cottage, Saint-Pierre.

Cette affaire remonte au mercredi 8 juillet. Le jardinier, âgé de 63 ans et habitant Forest-Side, et la femme de ménage, âgée de 43 ans et résidant elle à Mare-Tabac, étaient de service au domicile de leur patron. Il était aux alentours de 7 h 30. Quatre individus armés de couteaux et de sabres ont fait irruption dans la cour. Ils étaient tous habillés en noir et portaient des masques. Ces malfrats les ont ligotés avant de fouiller cette maison de fond en comble pendant une demi-heure. Ils sont repartis à bord d'une fourgonnette appartenant au propriétaire, en emportant des bouteilles de whisky, des bijoux et Rs 8 000.

Durant la journée de samedi 25 juillet, l'équipe du FIO, menée par le sergent Ramasami, sous le directif de l'assistant surintendant de police, Vikah Babajee, ont procédé à l'arrestation de trois personnes sous une accusation de vol avec violence. Elles sont, Jean Nicolas Franco Labiche, 35 ans de Petit-Chemin, Bel-Air et deux habitants de Pont Lardien Bel-Air Rivière-Sèche, Steven Bool et Julevanio Peronet, qui sont âgés respectivement de 32 et 23 ans Ils ont tous trois avoué s'être rendus chez cet homme d'affaires de Roselyne Cottage pour ce cambriolage.

Ces trois suspects ont incriminé Louis Miguel Chocolingum, 44 ans, un laboureur de Belle-Rose, Clémencia comme étant leur complice. Ce dernier, ont-ils dit, était venu les chercher dans la région de Salazie à bord de sa voiture. Ils avaient transféré le butin volé à bord de ce véhicule et l'avaient abandonné à cet endroit. Ce suspect, arrêté à son tour et sa voiture saisie, a, lui, récusé l'accusation faite contre lui.

Les quatre suspects ont été remis entre les mains des enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Moka pour enquête. Ils ont été tous traduits devant la Bail and Remand Court dimanche 26 juillet.

Ce lundi, ils comparaissent à nouveau devant le tribunal de Moka. L'enquête dans cette affaire est placée sous la supervision de l'assistant commissaire de police, Seeparsad Mannaram, le divisional commander.