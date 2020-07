Angola: Covid-19 - Négligence des mesures de prévention

Luanda — Malgré la déclaration de la circulation communautaire du nouveau coronavirus en Angola et de l'augmentation exponentielle des cas, principalement en ce mois de juillet, des milliers des gens continuent à négliger les mesures de prévention.

Les principales violations sont enregistrées dans les marchés, arrêts de bus et autobus, où on ne respecte pas les directives de la distanciation physique.

De même, on constate le port incorrect des masques et, certaines personnes sans protection, même dans les provinces les plus touchées par la pandémie telles que Luanda et Cuanza Norte.

Dans la capitale du pays, par exemple, les lieux où s'observe le non respect aux mesures de prévention sont les marchés informels et les arrêts de bus et d'autobus.

La difficulté de transport à Luanda, en vertu de la réduction de passagers à 50% dans les taxis et autobus afin de contenir le covid-19, est l'une des raisons qui fait que la population ne respecte pas la distanciation.

Face à cette situation, le Gouvernorat de la province de Luanda a renforcé les niveaux de coordination avec le ministère de santé, pour augmenter l'offre des bus, afin de faire face à la progression du covid-19.