Angola: Football - Azulão veut être champion à son retour à Petro

Luanda — L'attaquant brésilien Tiago Azulão est déterminé à être champion à son retour à Petro de Luanda, où il a signé pour deux saisons.

Le joueur s'exprimait pour la première fois en visioconférence sur la plateforme Zoom, où il a souligné qu'il revenait au club avec la même détermination depuis son arrivée en 2016, mais le titre reste au centre des préoccupations.

«Je viens jouer au plus haut niveau et, comme toujours, je me bats pour être titulaire et essayer de marquer plus de buts, aider Petro à être champion. Je connais déjà bien le football en Angola et je ferai tout pour élever le nom de Petro comme toujours », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'annulation de la saison précédente en raison du Covid-19, le Brésilien a dit que même si son club était engagé pour conquérir le titre du championnat national de première division 10 ans plus tard, la protection de la vie a parlé plus fort.

Le joueur et les autres membres de l'équipe «tricolore» se préparent pour la nouvelle saison sportive avec des entraînements virtuels depuis lundi dernier.

Issu de l'Olympiakos Nicosie de la deuxième division de Chypre, où il a déménagé au début de la saison 2019/20, Azulão revient dans une équipe qu'il connaît bien et qu'il a représenté pendant trois saisons, après avoir été le meilleur buteur des éditions 2017 et 2018 avec 16 et 21 buts, respectivement.

Au service de Petro, Tiago Azulão a remporté la Coupe d'Angola en 2017.