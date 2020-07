Madagascar: Découverte - « Musichall Madagascar » lance son application

Une petite innovation pour les mélomanes malgaches, l'application « Musichall Madagascar » s'installe désormais sur les smartphones.

Que l'on soit chanteur, musicien ou producteur, il est difficile de s'affirmer au-devant de la scène musicale à l'heure actuelle. En ce sens, les artistes profitent des opportunités qui s'offrent à eux pour pallier au manque de visibilité qu'entraine la pandémie du Coronavirus. Ainsi, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sous toutes ses formes sont les plus privilégiés actuellement.

Si les réseaux sociaux, comme facebook et instagram,les plateformes comme youtube s'avèrent être comme le terrain de jeu incontournable des artistes, pour s'exposer au public, de nouvelles initiatives prennent forme. Parmi elles, la toute nouvelle application lancée par le collectif « Musichall Madagascar ».

Exclusivités

C'est une plateforme exclusive et inédite qui permet aux artistes nationaux de se mettre en valeur. Telles les fameuses plateformes internationales comme « Deezer », « Spotify » ou « iTunes », cette application éponyme innove comme étant celle dédiée exclusivement aux musiciens et chanteurs malgaches.

Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis ce week-end, l'application musicale de « Musichall Madagascar » a d'ores et déjà conquit des artistes de renom. De tous genres et de tous horizons, ils brillent tous par cette envie de rehausser la musique malgache sur la scène internationale à travers leurs styles respectifs. On y retrouve déjà les compositions de Mamina qui brille par son folk « bàgasy », Agrad, Misié Sayda et même Don Smokilla qui nous revient de loin. D'autres ajouts suivront.

En attendant, les mélomanes peuvent déjà jouir en exclusivité,des nouveau - tés des artistes qui y sont présents. « Musichall Madagascar » contribue activement à valoriser d'une manière plus élargie le talent des musiciens et chanteurs nationaux. Ceci-dit, bien que l'accessibilité et la pérennité d'un tel projet reste problématique auprès du grand public, force est de constater qu'il s'agit là d'un pas de plus vers le rayonnement des artistes en cette période glaciale où la scène culturelle reste aphone.