Madagascar: Environnement - Mangroves ou le trésor des zones côtières

Forêts des mers. Ces arbustes qui séparent les mers de la terre ferme forment les mangroves. Il s'agit d'un écosystème unique et vulnérable car les mangroves servent d'habitat à plusieurs espèces halieutiques. Elles subissent pourtant de nombreuses pressions. A Madagascar, les mangroves s'étalent sur une superficie de 236 400 hectares notamment dans les régions Diana, Sava, Boeny, Melaky, Menabe, Atsimo Andrefana et Sofia.

« La Grande île abrite 2% des mangroves dans le monde mais 17% d'entre elles ont été détruites en l'espace de dix ans. Elles sont pourtant importantes pour les populations des côtes. Non seulement, elles purifient l'air mais elles sont aussi utiles pour l'accroissement de la production piscicole qui fait tourner l'économie », fait savoir le ministre de l'Environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina.

Marché du carbone

Les mangroves offrent un habitat particulier aux poissons, aux crevettes et aux crabes qui se développent rapidement à condition que les communautés respectent le calendrier de pêche. Elles produisent entre 2,5 à 3,9 tonnes de crabes par km² par an, soit 3 500 tonnes par an en moyenne.

En tant que forêts, les mangroves purifient et filtrent tant l'eau que l'air. Elles aident à lutter contre l'érosion marine et retiennent le sol. Elles constituent aussi une solution naturelle pour le changement climatique car elles agissent contre l'émission de gaz à effet de serre. Concrètement, les mangroves stockent le carbone avec une capacité de 900 à 1 600 tonnes par hectare. Un tel rendement peut favoriser Madagascar sur le marché du carbone.

De plus, les bois fournis par les mangroves peuvent être déployés dans l'apiculture et la sériciculture, moyens de subsistance des populations. Cependant, de lourdes pressions pèsent sur elles telles que hausse du niveau de la mer, la coupe illicite pour la production de bois de chauffe et la construction ainsi que la surexploitation des crustacés. Leur conservation dépend alors d'une gestion rationnelle qui garantit la durabilité des forêts.

Le ministère de tutelle se fixe un objectif de planter des propagules pour couvrir 5 000 hectares par an. En 2019, le reboisement a concerné 80 000 hectares.