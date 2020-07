Togo: Tapis rouge "au Togo de l'exigence et du mérite" grâce à Prof Nubukpo et Me Agboyibor

Le magazine Jeune Afrique a publié le classement des 100 Africains les plus influents.

Dans ce classement 2020, figurentdeux (2) Togolais. Il s'agit de Prof Kako Nubukpo et de Me Pascal Agboyibor.

A 52 ans, Prof Kako Nubukpo, ex-ministre togolais de la Prospective, ancien directeur de la Francophonie économique et numérique au sein de l'OIF, et actuel doyen de Faculté d'économie de gestion de l'université de Lomé (FASEG) et très en vue pour ce qui est des réformes monétaires en cours dans la sous-région, est classé 53ème.

En récation à ce classement, il a tweeté ces quelques mots : « Je tiens à remercier le magazine Jeune Afrique de m'avoir classé parmi les 100 personnalités africaines les plus influents », a-t-il en effet tweeté avant d'ajouter, « C'est le Togo qui est récompensé, le Togo de l'exigence et du mérite. Encore merci ! ».

En ce qui concerne le second, 53 ans, Me Pascal Agboyibor, se trouve au 2ème rang des 100 leaders du droit des Affaires en Afrique. Avocat d'affaire avec un « nombre impressionnant de dossiers actifs » notamment chez Orrick, Ie fils de feu Me Yaovi Agboyibor « Habitué de premières places... décroche la médaille d'or », écrit Jeune Afrique. Il est le fondateur du cabinet Asafo & Co.