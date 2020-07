Madagascar: Coronavirus - Neuf décès dans quatre villes

La contamination se multipliant dans la communauté, le coronavirus provoque le décès de sept personnes, selon les autorités hier, et deux autres la veille. Dans la capitale, un patient pris en charge à l'hôpital de Befelatanana et un autre au centre hospitalier de Soavinandriana ont succombé selon les déclarations officielles samedi. Quatre décès dans la région Analamanga où se trouve la capitale, un dans la ville de Mandritsara dans la région Sofia, un à Ambatondrazaka dans la région Alaotra-Mangoro, et un autre à Antsirabe, chef-lieu de la région Vakinankaratra, sont également rapportés. Les autorités locales s'occupent des corps et de leur enterrement au niveau même du lieu de décès.

Soixante et un décès dus à la covid-19 sont enregistrés depuis le début de ce mois malgré le reconfinement qui vise à atténuer la chaîne de transmission Avec une croissance du nombre de décès liés au coronavirus, l'état de santé des contaminés inquiète leurs proches. Pour une mère de famille qui attend le résultat du test d'identification du virus chez son mari diabétique, « le recours aux médicaments comme l'azythromycine et l'hydroxychloroquine devient l'unique solution du moment ». Hier quatre vingt neuf patients ont la forme grave de la maladie et selon la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, « la rémission n'est pas impossible ».

Les explications du Dr Patrick Rakotomalala, chef du service « Diabétologie » de l'hôpital de Befelatanana dissipent cependant les inquiétudes.