Madagascar: Prévisions Météo - Légère hausse de la température pour les trois prochains jours

La baisse de température ne sera pas significative.

Les prévisions météorologiques de la semaine annoncent une petite augmentation de température par rapport à celles enregistrées durant la semaine dernière.

Le pays est en pleine période hivernale. C'est ce qu'on peut déduire des prévisions météorologiques émanant de la Direction générale de la météorologie (DGM). Une période hivernale des plus ressentie dans les Hautes Terres Centrales si l'on se fie auxdites prévisions. En effet, question température minimale, la région Vakinankaratra affiche une température avoisinant les 5° Celsius. Les chiffres pourraient bien descendre jusqu'à 3°C pour les districts de Faratsiho, Antanifotsy ou Ambatolampy. La même condition météorologique pourrait également être observée à Fianarantsoa qui devrait afficher une température minimale de 6°. Toujours dans les Hautes Terres Centrales, Analamanga quant à elle pourrait afficher une température aux alentours de 9°C. Même si les chiffres font froid - rien qu'en y pensant - la Direction générale de la météorologie prévoit « une certaine hausse de la température par rapport à celles enregistrées durant la semaine dernière ». La température la plus élevée pouvant aller de 17 à 19° C pour les régions des Hautes Terres Centrales. Par ailleurs, les choses sont « meilleures » ailleurs. La maximale est aux alentours de 30°C pour les autres régions malgré des précipitations dans la partie Nord du pays dans les trois prochains jours.

Dangereuses. C'est le qualificatif utilisé par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour faire état des conditions en mer. Ces dernières pouvant causer des naufrages pour les petites embarcations et des difficultés moyennes (à fortes) pour la navigation côtière selon toujours la Direction générale de la météorologie. Dans un bulletin publié hier à 12h27, l'organisme fait savoir que l'avis de vigilance forte est maintenu sur les côtes Est du pays, soit entre le Cap d'Ambre et l'île Sainte-Marie. Un maintien qui devrait se prolonger jusqu'en début de la semaine prochaine. En effet, les vagues pourraient atteindre les six (6) mètres si leur hauteur significative peut aller de trois (3) à quatre (4) mètres. Par ailleurs, ces conditions pourraient être accompagnées par des rafales de vents de soixante (60) à soixante-quinze (75) kilomètres par heure (km/h). Pour en revenir au froid hivernal des Hautes Terres Centrales, le crachin serait au rendez-vous à partir de mardi prochain sur les Hautes Terres Centrales.