Madagascar: Infection - Neuf morts et cinq cents cas confirmés

La énième semaine de confinement s'est terminée avec un bilan assez lourd de l'épidémie de covid-19 : neuf morts et cinq cent cinquante nouveaux cas. Antananarivo reste l'épicentre de l'épidémie, avec quatre cent soixante nouveaux porteurs du virus détectés et cinq personnes décédées. Les deux autres décès sont survenus dans les hôpitaux de Mandritsara dans la région Sofia, et à Ambatondrazaka dans l'Alaotra Mangoro.

Plusieurs cas ont été confirmés dans d'autres régions, ce weekend. Cinquante dans le Boeny, onze dans le Vakinankaratra, cinq dans Sava, trois dans Diana, trois dans l'Analanjirofo, trois dans l'Atsimo-Andrefana, quatre dans le Matsiatra-Ambony, cinq dans l'Itasy, un dans Sofia et un dans l'Atsinanana. En difficulté face au manque de moyens dans la prise en charge des patients, les régions feraient de leur mieux pour maîtriser la propagation du virus. «Nous effectuons des recherches actives de cas au niveau des fokontany. Si nous identifions des personnes qui présentent des symptômes de la maladie, si elles ne font que tousser, nous entrons tout de suite en action », affirme le gouverneur de la région Sofia, le général Lylison René de Roland.

Selon les chiffres officiels, le taux de létalité est encore moins de 1%. Le nombre de personnes qui ont succombé au virus de covid-19 atteint quatre vingt-cinq, sur neuf mille deux cent quatre vingt quinze personnes infectées, en quatre mois. Madagascar enregistre, en ce moment, un taux de guérison de 64%. Plus de six mille personnes ont recouvré leur santé, trois mille cent quatre vingt dix sont en cours de traitement dont quatre vingt-neuf développent une forme grave.

La covid-19 a frappé durement Madagascar, ces deux dernières semaines. Du 13 au 26 juillet, cinquante et une personnes ont succombé à ce virus et plus de quatre mille quatre cents personnes ont été testées positives. Madagascar entamera cette nouvelle semaine d'urgence sanitaire avec appréhension, à cause du nombre de cas détectés qui est en hausse incessante, en même temps que les personnes décédées.