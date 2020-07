Madagascar: Crise sanitaire - La société civile demande des rapports publics sur la gestion des fonds

La question de la transparence et la notion de redevabilité sont chères à la société civile. Sur ces points, le mouvement Rohy évoque que « la transparence et le compte-rendu sur la gestion et l'utilisation des fonds ne sont pas faites alors que plusieurs besoins nécessitent encore des budgets ». « Cela crée des suspicions de mauvaises utilisations et/ou de détournements auprès de l'opinion » signale cette organisation. Cette dernière défend, à cet effet, la sortie des « rapports publics, consolidés par ministère, sur l'utilisation de ces fonds ».

Depuis le début de la crise sanitaire, les organisations de la société civile ont toujours défendu le leadership du ministère de la santé publique et des professionnels de la santé dans la lutte contre la pandémie. « Le leadership de la lutte contre la pandémie doit être laissé au ministère et professionnels de la santé surtout ceux/celles ayant les compétences dans la lutte épidémiologique et dans les prises en charge médicales » a soutenu le mouvement Rohy dans un communiqué publié samedi dernier.

« Les leaders politiques au niveau de la Présidence, de la Primature et des autres ministères, eux, doivent faciliter et appuyer leurs actions au lieu de s'y substituer ou de les freiner voire bloquer » suggère le mouvement. Pourtant, cette proposition semble avoir été totalement ignorée, selon cette organisation. Toujours dans cette optique, le mouvement estime que, compte tenu du niveau actuel de contaminations dans le pays, il est important de « mobiliser et accompagner l'engagement et la prise de responsabilités des médecins/cabinets médicaux privés dans la lutte en les dotant aussi de matériels, équipements et médicaments adéquats ».