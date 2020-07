Madagascar: Deuxième CTC à Mahamasina - Ouverture ce jour

Le président Andry Rajoelina lors de la visite du deuxième CTC à Mahamasina.

Journée chargée pour le président Andry Rajoelina le week-end dernier. En effet, il s'est rendu à Mahamasina avant-hier pour rallier le lendemain même Mahajanga.

Un nouveau centre de traitement covid-19 (CTC) a officiellement ouvert ses portes au stade annexe du Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina, ce jour. Il s'agit du deuxième centre du genre destiné à accueillir les patients présentant des formes graves du coronavirus. Les malades peuvent également y effectuer des consultations médicales. Ce centre de traitement covid-19 a une capacité d'accueil de près de 250 patients et a été équipé de concentrateurs d'oxygène ainsi que des respirateurs pour les patients présentant des difficultés respiratoires. La prise en charge des patients dans ce centre de traitement covid- 19 Mahamasina est assurée principalement par les médecins et paramédicaux de l'Armée.

Plateforme digitale. L'ouverture officielle de ce CTC fut l'occasion pour le Président de la République, Andry Rajoelina et son épouse de visiter la Plateforme Nationale de Gestion covid-19, mise en place au Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina. Cette plateforme digitale, fruit de la collaboration entre plusieurs ministères, regroupe toutes les données médicales liées à la pandémie, en temps réel, grâce à l'utilisation du logiciel COVDATA.

La plateforme centralise ainsi les informations sur le nombre de lits disponibles dans tout le pays, le nombre de concentrateurs d'oxygène disponibles, le nombre de patients traités dans les hôpitaux et les centres de traitement ainsi que les patients mis en quarantaine ou en traitement à leur domicile. Opérationnelle depuis une quinzaine de jours, la plateforme contribue également à orienter et prendre en charge plus rapidement les patients. Par ailleurs, elle assure aussi le suivi systématique des patients qui ont fait le choix de suivre leur traitement à leur domicile.

Stratégie. D'emblée, le président Andry Rajoelina a assuré que la mise en place de cette plateforme digitale est un atout majeur dans le renforcement de la stratégie mise en place par l'État malgache pour lutter contre la pandémie de covid-19. «Madagascar ne s'avouera pas vaincu face à la covid-19 » a martelé le Chef de l'État.

Par ailleurs, il a annoncé lors de son allocution que les 2 400 concentrateurs d'oxygène importés par l'État malgache destinés pour tous les hôpitaux à travers Madagascar arriveront très prochainement. Le président de la République a également réitéré son appel à la solidarité de toute la Nation pour faire front commun contre cette pandémie. Après Tanà, le président Andry Rajoelina s'est rendu à Mahajanga pour procéder à l'installation officielle du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Salim Andriantomanga. Auparavant, il a été maire de la Commune Urbaine de Mahajanga.